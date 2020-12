La hija de Maradona explota contra los periodistas y los tuiteros por su padre

Maradona se fue, pero dejó en un montón de problemas sin resolver. Sobre todo con sus hijas y su abogado e hijos, algunos aún sin reconocer, con peleas entre sus familiares y sus ex y con una herencia que aún no ha empezado a ser repartida y ya está dando problemas.

Maradona es el personaje del que aún hablan las televisiones y programas del corazón, sobre todo en Argentina. El último episodio ha sido cuando se filtró un audio en el que el futbolista, en 2018, aseguraba que no pensaba ir a la boda de su hija Dalma: “Confirmado, Mati, no voy. Confirmado, no voy. ¿Entiendes? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas a las dos de la madrugada en verano. ¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento”, se oía.

Que sacasen esos trapos sucios indignó antiguos cuando su padre acaba de morir indignó a Dalma: : “Un aplauso para @rialjorge (el presentador del programa que sacó el audio), poniendo audios viejos ¡solo con el fin de lastimarme! Nada me lastima más que la partida de mi viejo, así que sigan operando como quieran. Cagones, violentos, ¡no les tengo miedo! ¡Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filmé ni le publique un audio”.

Pero Maradona forma parte de la conversación pública, así que una usuaria de Twitter se metió por medio: “Acá hay una realidad más allá de lo que diga Rial, ustedes solas quedan en evidencia. Yo a mi viejo lo acompañé al lado de su cama con mi hermano, un día cada uno, cuando estaba enfermo hasta que se fue. Por eso, digas lo que digas, no se las puede justificar: su padre murió solo”.

Dalma, entonces sacó el carácter de su padre para dar una respuesta contundente: “Me da mucha pena que te dejes guiar por lo que dicen los programas de tele o la gente que nunca lo quiso a mi papá. Yo no tenía por qué subir una foto cada vez que lo veía. ¡No se coman cualquier verso!”.