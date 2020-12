Duro ataque de Dalma Maradona al abogado de Diego: “Te llamaban asesino”

Los problemas en el entorno de Diego Armando Maradona no dejan de crecer y desde su fallecimiento ya son varios los frentes abiertos entre familiares y colaboradores cercanos a Diego.

El último es el ataque público que Dalma Maradona ha hecho a Matías Morla, abogado de Diego en los últimos ocho años de su vida. La relación entre Dalma y Morla nunca fue buena y ahora ha saltado por los aires.

En los últimos días se supo que era Morla y no Diego Maradona el dueño de las marcas “Maradona”, “El Diez” y “La mano de Dios”, entre otras, y por lo tanto el único que puede explotarlas comercialmente.

Después de que Morla preguntara a Gianinna, hermana de Dalma, por qué no le habían dejado asistir al velatorio de Diego, esta última recurrió a las stories de Instagram para responder al abogado.

“Más cagón no se consigue” fue lo primero que le dijo Dalma, al ver que Morla no le permitía mencionarle en Instagram.

Este es el mensaje íntegro de Dalma Maradona a Matías Morla: “Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu “mejor amigo”… Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente… Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara… ¡Nos vemos ahí y si tienes alguna duda me la preguntas a mí cara a cara! Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que esto ocurra, pero si no, tu condena es social… Y como me enteré de que no te puedo @ sé que te vas a enterar igual, MATÍAS MORLA. A mi hermana no la apura NADIE y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá… Y por último agradéceme… Menos mal que no fuiste al velorio, porque la gente que pasaba te gritaba asesino… Te ahorré un disgusto…”.