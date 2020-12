Pochettino, de esperar al Real Madrid a salvar al PSG

El PSG fue el primer paso de Mauricio Pochettino al abandonar el Espanyol por primera vez como jugador. Disputó dos temporadas con la camiseta del equipo parisiense, que ahorra recurre a él para continuar mandando en la Liga francesa. No está lejos, a sólo un punto del Lyon, pero el PSG no es líder de su liga y trata de dar un paso más en Europa, donde la temporada pasada se quedó muy cerca del título en la Champions.

Pochettino lleva sin entrenar desde mediados de la temporada pasada, cuando Mourinho lo sustituyó en el banquillo del Tottenham. Desde entonces, su nombre ha estado constantemente vinculado al Real Madrid. Se le esperaba como sustituto de Zidane, que en algunos momentos de la temporada pasada y en el comienzo de ésta, pareció tambalearse en su puesto. Pero «Zizou» sigue y a Pochettino le llegaron más ofertas. Hasta el Barcelona se interesó por él, pero su sentimiento españolista pesó más que cualquier otra cosa. «Me volvería a mi granja antes que entrenar al Barcelona», dijo alguna vez.

Ahora se enfrenta al reto de hacer más grande aún al PSG y de gobernar un vestuario complicado. En Francia hablan del golpe que supuso para la plantilla la destitución de Tuchel. Kylian Mbappé se despidió de él de manera cariñosa en su cuenta de Instagram. Otras versiones hablan del enfrentamiento de varios jugadores con Tuchel durante el partido contra el Basaksehir.

Tuchel ya está fuera y Pochettino espera ordenar el equipo para dar el salto que le falta y conseguir la Champions. Como el PSG, él también se quedó a un paso del triunfo en la final disputada en el Metropolitano en 2019 con el Tottenham.

Ahora le vuelven a vincular con alguno de esos jugadores que lo acompañaron en el camino hasta la final. Como el danés Eriksen, un futbolista al que durante mucho tiempo se vinculó con el Real Madrid y que ahora no acaba de encontrar su sitio en el Inter.

Pero no es el único nombre que arrastra Pochettino, aunque su nombramiento como técnico del PSG aún no es oficial. Leo Messi, de Rosario y de Newell’s como él, aparece ya como gran objetivo del campeón francés. Dijo Neymar hace unas semanas que no tardarían en jugar juntos, pero el brasileño no especificó dónde se reencontraría con el argentino.