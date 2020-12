Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, entrevistó en su canal de YouTube, ‘La Fábrica de Rufián’, al periodista Antoni Bassas, número 2 de la candidatura de Víctor Font a las elecciones a la presidencia del Barcelona.

Bassas habló de la situación del Barcelona, del futuro de Leo Messi y de la influencia que pudiera ejercer sobre el argentino su excompañero Xavi Hernández, al que Font quiere como entrenador del equipo.

“Durante los últimos años, era el equipo el que llevaba el peso del club. Era el equipo el que tiraba del club. Cuando el equipo ya no ha podido, ya nadie ha podido aguantar a nadie. Ni el club al equipo, ni viceversa”, dijo Bassas sobre la situación del club.

Preguntado por Messi, Bassas reconoció que fue “doloroso” lo que pasó: “Para mí fue doloroso, en el nivel en el que son dolorosas las cosas en el fútbol, imaginármelo con otra camiseta. Puedo entender que él diga: ‘El día que lo deje me gustaría volver a jugar a Rosario’. Esas cosas se entienden. Pero la ilusión de poder retirarse como jugador de un solo club, eso es muy grande”.

Bassas no dudó cuando Rufián le preguntó si Xavi puede convencer a Messi para que no se vaya: “Xavi puede convencer a Messi para que no se vaya, sí”.

Víctor Font está convencido de que si gana las elecciones y es el nuevo presidente del Barcelona, Xavi Hernández será su entrenador. Hasta tal punto es así, que hizo esta promesa a los socios: “Si gano y no viene Xavi, me comprometo a pagar los abonos de todos los socios de mi bolsillo”.