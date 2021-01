Cristiano, Ramos, Alonso, Nadal... así han recibido el Año Nuevo los cracks del deporte

Las estrellas del deporte han vivido una nochevieja muy especial marcada por la pandemia del Coronavirus y han querido lanzar un mensaje de esperanza en un futuro marcado por las vacunas.

Rafa Nadal dio bienvenida al nuevo año con vídeo en el que ha querido decir adiós a 2020, mandar su apoyo a los que sufren el azote del coronavirus y mostrar su esperanza en que las vacunas nos traigan la ansiada “normalidad”.

“Se acaba un año difícil, diferente y duro. Un año que nos ha demostrado que lo más importante sigue siendo cuidarse, cuidarnos y cuidar de los nuestros. SergioJr, Marco, Alejandro, Máximo Adriano, @pilarrubio_oficial y yo os deseamos todo lo mejor para este 2021″, se puede leer en el mensaje publicado por el capitán del Real Madrid junto a una imagen con toda su familia.

La familia al completo ha sido también la protagonista del mensaje de Cristiano. El astro portugués ha querido recordar a los que sufren y lanzar un mensaje de ánimo para sobreponerse a los obstáculos. “2020 no fue un año fácil, de eso no hay duda. Nadie puede ser indiferente ante el dolor y el sufrimiento que COVID-19 trajo al mundo. Pero ahora es el momento de recuperarse y demostrar que, juntos, podemos marcar la diferencia. Porque no importa cuán dura sea la caída, lo que realmente nos define es la forma en que nos ponemos de pie y lo rápido que estamos preparados para enfrentar nuevos obstáculos. Así que intentemos convertir 2021 en un punto de inflexión, un nuevo comienzo. Porque todos nosotros, y me refiero a todos nosotros, aún podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Y si lo hacemos todos juntos, ese podría ser el secreto para mejorar las cosas”, ha escrito el crack de la Juve junto a una bonita imagen con Georgina Rodríguez y sus hijos.

El piloto asturiano Fernando Alonso no ha querido olvidarse de los que han trabajado incansablemente durante la pandemia. “Inevitable no pensar en todos aquellos que nos han dejado en este terrible 2020,a los que han sufrido... También dar las gracias a los que han ayudado con su trabajo, día tras día, incansables..”, se puede leer en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.

Feliz 2021 a tod@s! 🎆



Inevitable no pensar en todos aquellos que nos han dejado en este terrible 2020,a los que han sufrido...desde aquí un Abrazo.

También dar las gracias a los que han ayudado con su trabajo, día tras día, incansables...Gracias.



Mucha salud y feliz año 💙 — Fernando Alonso (@alo_oficial) December 31, 2020

Ya se sabe que una imagen dice más que mil palabras y el mensaje de Marc Márquez para despedir el año es una prueba de ello. “Y hasta aquí hemos llegado 2020″, se puede leer junto a una fotografía en la que quema un papel con el año. Pero el piloto tampoco se ha olvidado de abrir el año como más le gusta: “Primer deseo de 2021 cumplido, ponerme el traje de competición. Aunque sea en casa”.

Pau Gasol ha presumido de padrazo en su felicitación del nuevo año con una bonita imagen de familia y un brindis por un futuro mejor.

Luca Modric no se ha querido olvidar de su balón de oro que se convierte en protagonista del mensaje publicado en sus redes sociales para desear un año 2021 lleno de Salud.

Las felicitaciones de Zinedine Zidane, en familia, y Ronald Koeman, en pareja, y el blanco impoluto de Militao, Casemiro, Vinicius y Rodrygo para recibir el nuevo año también han sido protagonistas en redes sociales.