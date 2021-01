La hija de Maradona estalla tras el avance de la pandemia: “No culpen a mi papá de los contagios”

La pandemia continúa imparable en Argentina y son muchos los que aseguran que una de las razones de la rápida propagación del virus son las aglomeraciones como las vividas el 25 y 26 de noviembre de 2020, cuando miles de fanáticos acudierona despedir a Diego Maradona en la Casa Rosada. Estas especulaciones han hecho estallar a Giannina, hija del “Pelusa,” que a través de las redes sociales sentenció: “No culpen a mi papá por los contagios”.

En una extensa carta publicada en su cuenta de Twitter, la ex pareja del Kun Agüero pidió prudencia y respeto para su familia y también para cada persona que perdió a un ser querido durante esta pandemia. Además, agradeció los mensajes que recibe cada día y los homenajes que cientos de personas muestran a través de las redes sociales.

“Vamos a ver cómo lo podemos resolver, sabemos que el Diego es un poco de todos, ver los murales que pintan en su honor es muy hermoso. ¡Llegando a Bella Vista hay unos increíbles! A su vez me encantaría que tenga más flores además de las que le llevamos con Dalma. Sus compañeros del 86 van a verlo, por ejemplo. Pusieron un día y van a visitarlo. También quienes nos llamen para ir a dejarle una flor sin que al otro día sea portada de revista podrán acceder”, comienza su escrito.

Asimismo, continuó: “Prudencia en sus palabras, empatía, piedad por quienes pasaron por la misma situación que nosotros y aún no se reponen. Piedad por quienes no pudieron despedir a sus familiares por lo que estamos atravesando. No es culpa de Maradona lo que pasó el 25 de noviembre. Hubiese preferido quedarme en un cuarto sola con mi familia y que no lo culpen a él por los contagios”.

Finalmente, Giannina concluyó la misiva pidiendo respeto para su familia: “Respeto por él que está en el cielo, respeto por lo que quedamos acá llorando a nuestro papá, a un hermano, un abuelo, un amigo... Y gracias, gracias por sus hermosos mensajes, por las flores que dejan en la puerta de Bella Vista, por la cantidad de cosas que le dejaron ese día. GRACIAS!!! El camino a Bella Vista fue espantoso y hermoso a la vez: la policía le pegó a la camioneta de mi mamá mil veces con un palo, yo salí por la ventana a gritarles pero no me daban bola, me agarró la desesperación, estaba preocupada por lo que nos podía pasar mientras estábamos llevando al cementerio a MI PAPÁ. No saben lo que se vivió del otro lado, les juro que no saben”.