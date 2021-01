Almeida agradece al Real Madrid su ayuda para limpiar la capital tras el temporal Filomena

Tras el paso de la borrasca Filomena, que trajo consigo la mayor nevada en medio siglo, Madrid ha emprendido este domingo un regreso a la normalidad que se demorará durante varios días, y que mantendrá suspendidos buena parte de los servicios públicos de la región como mínimo hasta el miércoles.

Aunque la nieve ha dado tregua, Madrid afronta una semana de heladas generalizadas. En toda la región hay alerta amarilla por temperaturas mínimas bajo cero esta madrugada, que oscilarán entre -3 y -9 grados.

Por esa razón, los esfuerzos se han concentrado en retirar la nieve para restablecer la movilidad antes de que se congele. El Gobierno regional ha garantizado los accesos a las principales carreteras de la región, y ahora los servicios están dedicados a abrir camino en las vías secundarias.

En la capital, un dispositivo de 135 máquinas quitanieves y 6.220 operarios ha logrado desbloquear varias arterias principales de la ciudad y la M-30, donde el Ayuntamiento ha pedido no ir a retirar los vehículos abandonados, que serán trasladados gratuitamente a un depósito municipal.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los vecinos que no ocupen las calzadas para no obstaculizar las quitanieves, y ha recordado que el "mínimo de movilidad" que intenta garantizarse va dirigido esencialmente a los servicios públicos y de emergencias y no a vehículos privados, que sólo deben circular "en casos imprescindibles" y usando cadenas.

El alcalde ha agradecido que las máquinas que están trabajando en las obras del Santiago Bernabéu hayan ayudado en los trabajos.