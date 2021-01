La irónica respuesta de Alfonso Reyes a Rufián por reírse de Casado tras el temporal Filomena

El presidente del PP, Pablo Casado acudió el domingo a varios centros de salud de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento para ayudar con las tareas de retirada de nieve y esstuvo limpiando los accesos de tres o cuatro centros de salud donde se realizan pruebas de COVID-19 a personal municipal.

Por lo visto, eso no lo gustó a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. “Pues ya es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos”, escribió en las redes sociales, con un vídeo de Casado ayudando.

Eso ha recibido la respuesta del ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes, que sí que es ingeniero: Ayer estuve dándole a la pala sin quejarme como si no hubiera un mañana y al entrar en casa me recibió el título de Caminos. Es lo que tiene una nevada como no se había visto en 50 años. (Que alguien se mire lo de periodo de retorno de infraestructuras)”, ha escrito.

Ayer estuve dándole a la pala sin quejarme como si no hubiera un mañana y al entrar en casa me recibió el título de Caminos.

Es lo que tiene una nevada como no se había visto en 50 años. (Que alguien se mire lo de periodo de retorno de infraestructuras).

Y luego ha sido más concreto: “Puntualizo que me ha hecho gracia lo del título de Caminos por parte del sr. Rufián y que en este caso es difícil criticar a cualquier administración por la excepcionalidad del acontecimiento”, añade.

La histórica nevada ha obligado a que en la mayoría de las comunidades de vecinos hayan tenido que ser estos los que hayan tenido que abrir camino para que los vecinos pudiesen salir a la calle o para quitar la nieve de las puertas de los garajes. Fue una colaboración de todos en busca de un bien común. Las máquinas quitanieves quitaron la nieve en algunas calles a lo largo del domingo y por la tarde, algunos barrios de las afueras ya vieron a las máquinas haciendo un camino hacia las vías principales.