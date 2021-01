El mercado del Real Madrid está más centrado en las salidas que en las entradas. El club sólo va a hacer algún movimiento si le salen las cuentas, pero es algo complicado. En cambio es posible que salgan futbolistas que no tienen minutos y que quieren probarse en otros equipos. Se ha hablado mucho de Isco, pero Zidane cuenta con él y el futbolista acaba de tener un hijo y puede que si se va, espere a que termine la termporada.

En cambio, Luka Jovic sí que puede marcharse, aunque Zidane ha dicho no sabe nada; “luka Jovic está con nosotros. No me han dicho nada”, ha dicho el entrenador francés en la conferencia de prensa antes del partido de mañana contra el Athletic, de la Supercopa. “Jovic es un delantero que marca goles y es lo que nosotros queremos. Con 21 años, joven, pretendemos que marque goles, es lo que queremos. No ha tenido mucha suerte, con la adaptación, se ha lesionado, con 21 años no es fácil. Tiene que aprender muchas cosas, pero con tranquilidad. Tiene cualidades, sin duda”, ha continuado Zidane, sin dar más pista. Pero Jovic podría volver al Eintracht, a buscar minutos y la seguridad de volver al equipo en el que marcaba goles con facilidad, lo que no se ha visto en Madrid.

No es el único movimiento. Según la prensa inglesa, el Tottenham de Mourinho quiere a Eder Militao, que últimamente ha pasado a ser el cuarto central, por detrás de Ramos, Varane y de Nacho. Mourinh no confía Davinson Sánchez: no ha cumplido con las expectativas desde que llegó al club procedente del Ajax en el verano de 2017.

En verano, el conjunto inglés quiso fichar a Milan Skriniar, pero la oferta no satisfizo al Inter. Así que fichoa Joe Rodon de Swansea. Ahora el objetivo es Militao, en calidad de cedido este final de temporada, aunque luego podrían agregar un derecho de compra. Serian entonces dos los futbolistas del conjunto blanco en el grupo de Mourinho, porque también está ahí Bale, El galés esperaba demostrar su valía, pero le está costando.