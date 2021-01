“Es injusto que Fernando Alonso sólo tenga dos títulos de F1″

Fernando Alonso regresa a la F1 y todo el mundo está impaciente. Él y Renault ya han advertido de que no va a ser un año fácil, que el plan es prepararse para 2022, si es que las reglas se cambian definitivamente ese año, pero todos los aficionados españoles se dejan llevar por la ilusión de pensar que quizá en alguna carrera, el piloto español pueda dar la sorpresa.

Lo que está claro es que en esta temporada Fernando Alonso no va a luchar por el título mundial. Pero en el futuro, entra dentro de sus planes. Ha ganado dos, pudo ganar más. Eso ha reconocido el periodista Antonio Lobato en Radio Marca. Fue su sombra en sus años de éxito ,Le han preguntado si el español podía haber conseguido más títulos: “Si Fernando Alonso hubiera aceptado el contrato que le ofreció Red Bull en 2008, que le hizo 3 años y él solo quería uno para irse a Ferrari, hubiera pillado la época gloriosa de Vettel” ha asegurado. Y ha continuado: “Si en 2014 hubiera firmado por Mercedes, hubiera ganado todos los títulos de 2014 a 2020, estoy convencido”. ha añadido el periodista de Movistar.

Pero no ha podido ser. Fernando Alonso tiene dos, lo que no tiene nadie en España. “El problema es elegir en el momento, no a toro pasado. A veces no puedes, a veces no hay sitio o directamente las cosas te salen mal”, dice Lobato.

Considera que la F1 le debe algo al piloto español, que no ha tenido suerte con lo que le ha pasado en su carrera en el gran circo: “Creo que es injusto que Fernando tenga 2 títulos mundiales, debería tener mínimo 4, los de 2010 y 2012, que ese título hubiera caída. No podemos pensar en estas cosas, le debe algún título más”