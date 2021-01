Aupado en Edy Tavares y recuperando la puntería a tiempo, el Real Madrid se apuntó una victoria de mucho mérito ante el Bayern Múnich. El equipo alemán es la revelación de la temporada y lo confirmó ante los de Laso. ¡Qué manera de pelear! Llegaba con doce victorias, las mismas que el Madrid y sólo cedió en la prórroga. Tuvo una posesión incluso para ganar, pero perdonó. La defensa del Madrid fue definitiva en el tiempo extra.

El Madrid sobrevivió gracias a la omnipresencia de Tavares. El pívot marcó tendencia desde el primer cuarto con once puntos (15-23, min 10). Fue el responsable de que el Madrid mostrara un extraordinario acierto en los lanzamientos de dos. Sólo tres errores. Lo de los triples fue otra película. Una de terror. El Madrid llegó a estar en un indecente 1/15 en triples con los alemanes creyéndose que su décimo tercera victoria estaba cerca. Despertaron a tiempo los tiradores, pero no fue suficiente para evitar la prórroga. A la puntería de Rudy y Carroll respondieron los alemanes a lo grande. Mandaba el Madrid por siete a 2:30 para el final, 63-70. El Bayern se levantó con el mismo arma que le tuvo sepultado. Tres triples seguidos, un 9-0 de parcial e incluso una posesión para evitar el tiempo extra. Baldwin se volvió loco y regaló la posesión al Madrid, pero Deck no fue capaz de resolver.

El tiempo extra arrancó con un 6-0 para el Madrid y el Bayern se quedó sin argumentos. Tavares siguió mandando. El gigante caboverdiano estuvo 36:02 minutos en pista y acabó con 26 puntos (11/14 en el tiro y 4/5 en tiros libres), 9 rebotes y 30 de valoración.

76. Bayern Múnich (15+19+15+22+4): Baldwin (14), Seeley (4), Lucic (10), Gist (5) y Radosevic (9) -quinteto titular- Weiler-Babb (8), Reynolds (18), Flaccadori (0), Zipser (6), Johnson (0) y Grant (0).

81. Real Madrid (23+16+12+21+9): Laprovittola (6), Taylor (4), Deck (12), Thompkins (6) y Tavares (26) -quinteto titular- Rudy (10), Abalde (5), Tyus (2), Garuba (0) y Carroll (8).

Árbitros: Javor (Esl), Trawicky (Pol) y Racys (Sue). Técnica a Carroll por protestar.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la Euroliga disputado en el Audi Dome a puerta cerrada.

20ª jornada: Anadolu Efes, 99-Khimki, 60; ALBA Berlín, 70-Armani Milán, 84; Maccabi, 91-TD Systems Baskonia, 82; CSKA Moscú, 75-Barcelona, 88; Fenerbahçe, 100-Panathinaikos, 74; Zenit, 77-Zalgiris Kaunas, 65; Bayern Múnich, 76-Real Madrid, 81; Olympiacos, 63-ASVEL Villeurbanne, 69 y Valencia-Estrella Roja.

Clasificación: 1. CSKA Moscú (15/5); 2. 2. Barcelona (14/6); 3. Real Madrid (12/6); 4. Bayern Múnich (12/7); 5. Armani Milán (12/7); 6. Zenit (11/6); 7. Zalgiris Kaunas (11/8); 8. Anadolu Efes (11/9); 9. Olympiacos (10/8); 10. Valencia (10/9); 11. Fenerbahçe (10/10); 12. Maccabi (9/11); 13. TD Systems Baskonia (9/11); 14. ALBA Berlín (7/13); 15. Panathinaikos (6/13); 16. Estrella Roja (6/12); 17. ASVEL Villeurbanne (5/13); 18. Khimki (2/18).