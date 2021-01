“Me enfada como Arantxa Sánchez Vicario y su bandera de España”, el mensaje definitivo contra el Rubius

Algunos youtubes millonarios españoles han decidio irse (y hacer público) que se marchan a Andorra porque así pagan menos impuestos y eso ha despertado la indignación de muchos, como el ex jugador de baloncesto Juanma López Iturriaga, que no ha podido esconder su enfado. El Rubius es el último que se ha sumado a la lista de youtuberos que tributan en Andorra junto a nombres del sector como Willyrex, Vegeta777 o el alhameño TheGrefg, una decisión que se contrapone a la de Ibai Llanos o AlexElCapo, quienes han defendido pagar los impuestos en España. El Rubius anunció en su último directo en Twitch que se mudará a Andorra y dejará de tributar en España, algo que no niega que “es un plus” económico, pero que defiende porque, asegura: “Todos mis amigos están ahí”.

“Llevo, literal, 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí (...) Yo sé que habrá gente que me critique, pero bueno, que la gente muchas veces habla sin saber, que no me preocupa”, argumentó El Rubius después de anunciar su decisión.

“Iros a cagar”, ha dicho Iturriaga en una conexión en Twitter. “Habría que explicarle La cantidad de cosas que disfruta gracias a que pagamos impuestos”, ha asegurado. “Me parece acojonante que te vayas. Entiendo que si vas pelao y te vayas, pero se van los millonarios, ¡qué cojones haces yéndote fuera!”, ha dicho. Le dicen que se ha enfadado y responde: “Me enfado, como me enfadaba cuando Arancha estaba en Andorra y llevaba en la muñeca la bandera de España”, ha dicho.

“Pues paguemos todos menos en vez de hacer que paguen todos más”, ha seguido. “Y luego queremos una sanidad de puta madre y muchas cosas, pues hay que pagar”, ha contestado cuando le han dicho que las Big Tech apenas pagan impuestos.

Unos días antes del anuncio de El Rubius, Ibai Llanos, otro de los youtuberos más conocidos, realizaba un discurso en su directo de Instagram donde defendía como “un buen acto” tributar en España, y aseguraba: “Me da igual que me quiten la mitad, porque sigo viviendo de sobras”.

“Cuando os dicen la diferencia de dinero entre Andorra y España, teniéndolo tan cerca, la verdad es que asusta y te llevas un hostión, y sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90 o 95 %, en nuestra situación os iríais”, explicaba Ibai.