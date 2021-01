El Cornellà tiene más ganas que nunca de Copa del Rey. Tras eliminar al Atlético de Madrid, recibe al Barcelona en el Estadio Nou Municipal (21:00 horas), que vendrá con ganas de reivindicarse tras el fiasco de la Supercopa. Los de Koeman harán su debut en esta edición copera.

Tras vivir un día histórico al eliminar al equipo de Simeone, el Cornellà confía en repetir la hazaña: “No te voy a engañar, no teníamos una preferencia entre el Real Madrid o el Barça. Por tema de calendario, era genial que nos tocara algún equipo de los de la Supercopa porque podíamos seguir jugando la Liga de manera normal y trasladar nuestro partido de Copa entre semana. Cuando nos tocó el Barcelona, estábamos encantados. Jugar contra estos equipos son retos buenos y son estimulantes para los jugadores”, explica Guillermo Fernández Romo, entrenador del Cornellà, a LA RAZÓN.

El club catalán tiene como tradición ver estos sorteos coperos separados, a diferencia de muchos otros clubes de 2ºB o 3º que sí lo ven en compañía: “Nosotros no creemos en esa manera de hacerlo y ya está. Respetamos a todos los equipos que lo hagan”, cuenta. “Yo vi el sorteo en un despacho que tengo en el estadio junto a cuatro compañeros del staff”.

Los deseos del técnico del Cornellà se convirtieron en realidad y se enfrentarán al Barça, que está viviendo una temporada llena de altibajos, con tramos de luces y sombras. Este espera sorpresas en el once de Koeman: “Cada partido tiene un contexto diferente, además determinado por la alineación que uno pone. No creo que estén sus mejores jugadores, pero eso puede significar que podríamos encontrarnos a un Barça que no sabremos cómo funciona. Habrá funcionamientos de ellos que no vamos a conocer hasta que no estemos en el campo. La preparación va a ser más sabiendo que hay cosas que queremos que no pasen”.

El entrenador considera que la victoria en la ronda anterior puede darles “un poco de confianza y motivación” para enfrentarse a “otro rival exigente”: “Esto va muy interiormente en cada jugador. Si todo eso nos exime de la presión, que es lo que no tenemos que tener, será una motivación positiva. Sino no será bueno”.

La eliminación del Atlético de Madrid fue algo histórico para el club. Sobre ese encuentro, opina que “las circunstancias del partido” fueron “muy a favor de nosotros y en contra del Atlético de Madrid”: “Ponernos por delante ayudó a nuestro plan de partido. Al ellos le costó adaptarse”. Con respecto al encuentro de hoy, cree que lo normal es que “el equipo con mejores jugadores gane”, pero afirma que en el futbol siempre hay sorpresas: “Queremos pelear hasta el último minuto cualquier opción que podamos tener”.

“Cuando salió la bola del Barça, pegué un grito increíble”

Enfrentarse a un equipo de Primera, para uno de Segunda B o Tercera, es algo especial, más aún cuando toca alguno de los grandes. Este año, el Cornellà vivirá esa situación en dos ocasiones. Y la alegría de enfrentarse a estos equipos la transmiten los futbolistas con sus relatos: “Estaba llegando a mi casa cuando fue el sorteo. Primero salió nuestra bola y luego la del Barça. Fue una locura, pegué un grito increíble”, relata Ramón Juan, portero del Cornellà, a este periódico.

Además, explica que en una entrevista anterior a conocerse los cruces dijo que prefería al Real Madrid, pero puntualiza que realmente “le daba igual” uno u otro: “Yo lo que quería era a uno de los dos grandes”.

Como decía su entrenador, la confianza y la motivación va dentro de cada futbolista y parece que a él sí le ha dado un impulso eliminar a los colchoneros para enfrentarse al Barça: “A lo mejor contra el Atlético no te creías tanto que le pudieras ganar. Ahora dices, ‘si le he ganado a uno, por qué no le vas a poder ganarle a otro’”.

Sobre aquel partido, considera que el planteamiento del Cornellà sorprendió a los futbolistas de Simeone porque “no se esperaban que fuéramos a presionarles arriba”: “Pasaron las cosas que tenían que pasar. Si te soy sincero, confiaba en pasar de eliminatoria, pero hasta que no lo haces no te lo crees del todo”.

La celebración, al igual que el ambiente en las gradas, fue muy diferente a lo que hubiera sido si esto hubiera ocurrido antes de la pandemia: “Lo cogimos con un poco de calma, en el vestuario tampoco podíamos hacer mucho jolgorio por la situación que hay ahora mismo. Pero bueno, lo celebramos en la medida de lo posible y lo disfrutamos todos juntos”.