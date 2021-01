La confesión de Fernando Alonso: lo que va a durar en la F1 y lo que le “acojona” de verdad

Fernando Alonso está listo para volver a la F1. Él dice que tiene la misma ambición, incluso más, pero sí qu que ha cambiado en la cercanía con los aficionados. El desarrollo de las redes sociales le permite tener contacto con ellos y ser muy sincero. En Instagram le han hecho una serie de preguntas y ha contestado a todo.

Ha asegurao que volverá mejor que nunca y que Kimoa va a patrocinar un equipo ciclista, que no extraño la F1 mientras disputaba otras carreras y ante un gracioso que le pregunta si su cuello es un abridor de nueves, responde. “Verdadero”. Confiesa los colores de su casco: los de 2005-06.

El juego consistía en eso, en contestar sólo verdadero o falso. Aunque cuando le preguntan si se arrepiente de salir de la F1, se explaya: “Falso. Logré ganar el WEC, dos veces Le Mans, Daytona y acabé mis primeras 500 Millas de Indianápolis y el Dakar. Espero estar siempre así de quieto”

Dice que sí que le acojona la moto de Marc Márquez, pero que Calleja, el presentador de televisión no está más fuerte que él. Asegura que es un humano ante alguien que le pregunta eso y también que quiere tener hijos y ante otro gracioso le confirma que su peluquero sí, es el mejor del mundo

Una de las preguntas fundamentale es si se quedará mucho en la F1: “Verdadero”, dice y también contesta lo mismo acerca de si se vacunará contra el coronavirus.

Niega, sin embargo, que pueda ganar su primera carrera de F1, ante la desilusión de unos aficionados que le creen capaz de todo

Reconoce lo que ya se sabía, que es del Real Madrid y que no le gusta el helado de menta. Dice también que tiene pensado volver al Dakar y que no, que no era buen estudiante.