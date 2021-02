Koeman, sobre el futuro de Messi: “Tengo esperanzas de que se quede, pero no confío”

Leo Messi cumple contrato con el Barcelona este verano y desde el pasado 1 de enero ya puede negociar con el equipo que quiera su futuro. En el conjunto azulgrana no puede negociar con nadie, porque ahora mismo no hay presidente, a la espera de las elecciones del 7 de marzo, de si sale elegido Laporta, Font o Freixa. Ronald Koeman habló en una entrevista a “The Athletic” sobre si ve al “10″ en el Camp Nou el próximo año. “Tengo la esperanza porque sigue siendo un gran jugador , pero no confío en ello. Llegó de niño a Barcelona y no lo veo con otra camiseta”, aseguró el holandés, que también relató cómo de movido había sido el pasado agosto, en el que el jugador argentino mandó el famoso burofax para anunciar que se quería ir. “Le dije al club que era algo que tenían que resolver entre Messi y ellos. Y me dijeron: ‘No lo vamos a traspasar, se queda’”, explica Koeman, que también admite que Leo estaba al principio “muy enfadado”, indignado por la gestión del Barcelona, presidida en ese momento por Josep Maria Bartomeu, por haber perdido 2-8 con el Bayern Múnich...

Antes de que se resolviera definitivamente que no se iba a marchar, Koeman charló con Messi en su casa y le dijo que contaba con él y le explicó la posición en la que iba a jugar. El entrenador “oranje” reconoce que el argentino estaba “muy entusiasmado”. “Poco a poco ha aceptado la situación, y mira cómo está jugando las últimas semanas. Está muy implicado”, añade en “The Athletic”.