El vídeo de la tremenda bronca entre Fognini y Caruso: casi llegan a las manos en el Open de Australia

Saltaron chispas en el duelo italiano de segunda ronda del Open de Australia entre Fabio Fognini y Salvatores Caruso. Casi cuatro horas, cinco sets (4-6, 6-2, 2-6, 6-3 y 7-6 [14/12]), el médico que tuvo que atender a los dos jugadores, especialmente a Caruso, que se retorció el pie y se lo tuvieron que vendar, en el quinto set. Volvió a la pista y llevó el duelo a un súper tiebreak, que es la fórmula que tiene el torneo de resolver el parcial definitivo. A la cuarta bola de partido ganó Fognini, que se quejó mucho durante ese tenso desempate. Fabio es Fabio y sus gestos, pero esta vez, con la tecnología, no se puede quejar de si la bola va dentro o no. Lo que diga la máquina es lo que es. Tuvo que salvar también una pelota definitiva. Logró cerrar el duelo con un gran saque cuyo resto se fue fuera.

Llegó el momento del saludo en la red, con los dos jugadores calientes. Y Fabio le dijo: “Has tenido puta suerte”, por un par de bolas que tocaron la línea. A Caruso no le sentó bien y comenzó la trifulca: “¿De qué estás hablando”. “¿No puedo decir que has tenido puta suerte? Has ganado cuatro puntos de pura suerte y no te has disculpado”, le repetía Fognini. “No he abierto la boca en todo el partido. No es la manera de actuar”, le respondía su rival. “No me rompas las pelotas, sólo he dicho que has tenido suerte. ¿Estoy equivocado? No me ataques”, seguía Fognini. Se encararon y tuvieron casi que medio separarlos. “Dejémoslo en que no me esperaba eso de ti”, concluyó Salvatore.