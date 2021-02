La Vuelta 2021, de la Catedral de Burgos a la Catedral de Santiago

La Vuelta cumple con el rito del Año Jacobeo y regresa a Santiago para celebrar al santo con una contrarreloj por las calles de la capital gallega. Igual que en 2014 cuando Alberto Contador ganó la carrera por última vez. Aquel día la lluvia y la ventaja del ciclista madrileño, que ya había decidido la carrera, restaron brillo al recorrido. Pero la Vuelta quiere guardar la emoción hasta el final, hasta el último momento. Una rareza que no es tanto en el Giro, que en 2020 se decidió en la contrarreloj del último día.

El recorrido que cierra un círculo completo. “La Vuelta de las catedrales” la llama Javier Guillén, el director general de la carrera. Comienza en Burgos, a las puertas de la catedral, y termina a las puertas de la catedral de Santiago. La idea original era situar una rampa dentro de la misma catedral burgales. El último paso en la innovación de recorridos que le quedaba a la Vuelta de Guillén, pero ha tenido que desplazarse hasta las puertas del templo para celebrar su octavo centenario. Un comienzo monumental de cualquier manera para la carrera que se disputará entre el 14 de agosto y el 5 de septiembre.

Por el camino, llegadas inéditas, como es costumbre en los diseños de Guillén, pero ninguna tan esperada como la del Gamoniteiru, la cima Alberto Fernández de 2021. Son 15 kilómetros de pendiente continua con porcentajes medios de casi el diez por ciento. Pero lo más duro queda para el final, con rampas que van del 14 al 17 por ciento.

El Gamoniteiru llega justo después de la clásica subida a Los Lagos de Covadonga. Pero no se conforma con eso la Vuelta en la última semana antes de llegar a la contrarreloj final en Santiago. Todavía espera después una etapa complicada camino de Monforte de Lemos y otra subida inédita a Castro de Herville en Mos, la localidad natal de Óscar Pereiro, el ganador del Tour 2006 y embajador de la Vuelta.

Hasta llegar ahí la carrera apenas conoce el descanso. En la tercera etapa los ciclistas ya tendrán que subir al Picón Blanco, un clásico de la Vuelta a Burgos en el que triunfó Remco Evenepoel en la última visita en la ronda burgalesa. Y, de regreso hacia el Norte -esta Vuelta sí atraviesa prácticamente toda la Península- hay una parada en El Barraco. Tierra de ciclistas, de Ángel Arroyo, de Carlos Sastre, el ganador del Tour 2008, y del recordado Chava Jiménez en el año en que hubiera cumplido 50 años. Un sentido homenaje al ciclista que mejor conectó con el público en los últimos años del siglo pasado. Una leyenda que nunca ganó la Vuelta ni falta que le hacía.

El recorrido descubre otras cimas novedosas, como el Balcón de Alicante, el Pico Villuercas y el Castro de Herville. En su afán por “estrenar” lugares la Vuelta 2021 suma once salidas y once llegadas inéditas. No llega a Madrid la carrera en esta ocasión, que cede el protagonismo a Santiago para la celebración final, pero visita Murcia para despedir a Alejandro Valverde en la que debe ser su última participación. El murciano de Movistar habrá cumplido ya los 41 cuando comience la Vuelta, pero seguirá siendo el ciclista que más veces ha subido al podio en la carrera española. Siete veces lo ha pisado Valverde, que no se acaba nunca.