Kasia Lenhardt, la ex novia de Boateng hallada muerta, fue brutalmente acosada en redes sociales

Kasia Lenhardt, ex de Jerome Boateng, que fue hallada muerta el pasado miércoles en su apartamento, fue bombardeada con mensajes de odio en las redes sociales por parte de seguidores del jugador del Bayern y no sobrevivió al “brutal mundo del fútbol”, dijo anoche una amiga de la modelo.

La esposa de Mats Hummels escribió una desgarradora publicación de Instagram en la que lamentaba la muerte de Kasia, de 25 años tan solo una semana después de que se hiciera pública su ruptura con el jugador del Bayern.

La ruptura condujo a una guerra de declaraciones cuando Boateng, de 32 años, acusó a la modelo de origen polaco de “chantaje” y ella afirmó que él la había mentido y engañado.

Anoche, la influencer Cathy Hummels, esposa del defensa central alemán Mats, sugirió que Kasia había quedado totalmente “rota” por el abuso y el acoso de extraños en redes sociales y reveló que ella misma casi se suicida por este motivo

.Ella escribió en Instagram: “Estoy conmocionada y realmente triste. ¿Cuán desesperada debe haber estado? yo también pensé en el pasado que ya no quería vivir. No por el acoso, sino por mi depresión. Y puedo decirte una cosa: solo puedes suicidarte si estás en el fondo. Quiero señalar que este ODIO, BODYSHAMING & CYBERMOBBING tiene que terminar. Rompe a la gente. Lo siento mucho, querida Kasia. De hecho, desearía haberte escrito porque las dos estamos en el mundo del fútbol y sé lo brutal que puede ser. Cuántos prejuicios, envidias y resentimientos a los que uno se enfrenta. La verdad a menudo es muy diferente. Puedo manejarlo porque he aprendido mucho de mi pasado. Pero muchos no lo lograron. Kasia no lo logró”.

Cathy, de 33 años, agregó: “Te prometo que trabajaré aún más contra esta S *** en Internet. Espero que descanses en paz y con una sonrisa en tu rostro. #Stopcybermobbing”.

Asia fue encontrada muerta en el sexto cumpleaños de su hijo después de que una familia preocupada no pudiera contactarla, según los informes. No se ha establecido la causa de la muerte, pero la policía dijo que descarta un homicidio y que el suicidio es la principal hipótesis.