Hallan muerta a la novia del ex jugador del Manchester City Jerome Boateng

Kasia Lenhardt, modelo y ex novia del exjugador del Manchester City Jerome Boateng ha sido hallada muerta una semana después de que la pareja anunciara su separación, según publica The Sun. La policía de Berlín encontró ayer el cuerpo de la joven de 25 años, en su apartamento en esta ciudad alemana, aunque aún no se han esclarecido las causas de su muerte.

La modelo nacida en Polonia saltó a la fama en el programa de televisión Next Top Model de Alemania en 2012. La semana pasada, el defensa del Bayern de Múnich Boateng, de 32 años, anunciaba que él y Kasia se habían separado después de 15 meses de noviazgo. El medio de comunicación alemán Bild reveló en exclusiva que Kasia había estado involucrada en un accidente automovilístico con el Mini del futbolista el pasado 5 de enero, lo que provocó que el vehículo quedara siniestro total. En su declaración, Jerome dijo que era hora de “trazar una línea” y “disculparse con todos los que he lastimado”, incluida su ex novia Rebecca y sus hijos. Sin embargo, Kasia respondió diciendo que había terminado la relación debido a las “mentiras y la infidelidad constante” del ganador de la Copa del Mundo. La última publicación escalofriante de Kasia en Instagram decía: “Aquí es donde trazas la línea. Ya es suficiente”.

También calificó públicamente al futbolista de “el diablo” y prometió “hablar” y “luchar”. Boateng llegó a asegurar al periódico alemán Bild que Kasia supuestamente había “destruido” su relación anterior y lo chantajeaba. “Kasia se convirtió en mi novia al destruir la relación con mi exnovia Rebecca y mi familia y me chantajeó. Así que decidí quedarme con ella e intentar que funcionara”.

La muerte de la modelo fue confirmada por su amiga Sara Kulka quien escribió en Instagram: “Descansa en paz. Eres una persona maravillosa, te extraño y me hubiera encantado despedirme. Espero que encuentres tu paz ahora y espero que la verdad salga a la luz, sé cuánto deseaste que lo hiciera. Nunca te olvidaré, no conozco a nadie que pueda reír como tú. Le envío mucha fuerza a la familia”.