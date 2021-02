Ya hay solución al caso Ramos y al Real Madrid:

El Real Madrid ha recuperado el buen tono en LaLiga tras las victoria contra el Getafe y el Valencia, pero aún tiene que resolver algunos asuntos y el más importante es la renovación de Sergio Ramos. El jugador y el José Ángel Sánchez estuvieron viendo el partido contra el Valencia en Valdebebas y en el descanso aprovecharon para hablar cinco minutos. Fue una charla informal, pero tal como está la situación, cualquier momento puede valer parar romper el atasco en el que se ha convertido su tira y afloja.

Aunque quizá lo que sucede es que no hay atasco. Es decir, que ya se han dicho todo y no hay nada nuevo que comunicar a la otra parte, que cada uno ha tomado una decisión: “Sergio Ramos se va del Real Madrid. No creo que haya ninguna posibilidad de que se quede”, aseguró Josep Pedrerol en El Chiringuito, quitando a los aficionados cualquier esperanza que tuvieran. Y continúo: “La gran pregunta es cuándo dirá Ramos que se va y dónde. No hay marcha atrás. En el Real Madrid da por hecho que se va y entiende que Ramos merece fichar por el equipo que sea y conseguir un gran contrato para acabar su carrera porque el Madrid no le va a ofrecer más dinero en estas circunstancias”.

Lo que falta es el formalismo de ver cómo se anuncia el adiós para que no haya culpables: “Hay que buscar la forma de anunciar el adiós de Sergio Ramos para que no sea críticas por un lado y críticas por otro”, continuó Pedrerol, porque aunque se separen ahora, está claro que cuando se retire del fútbol Ramos va a tener sitio en el Real Madrid como gran leyenda del club que es.

Pedrerol aseguró que es triste: “Me da pena. Creo que Ramos se equivoca. Haz un esfuerzo ahora: 10%, firmas dos años, mejora la situación económica y luego ya mejorará...”.