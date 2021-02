Duvan Zapata y Luis Muriel, la dinamita colombiana del Atalanta que amenaza al Real Madrid

Gian Piero Gasperini asegura que si hoy jugara Zidane con el Real Madrid estaría «preocupadísimo». Cuando Zizou era futbolista de la Juventus, el técnico del Atalanta trabajaba en la cantera del club de Turín y ha reconocido que se escapaba a ver las sesiones del trabajo del primer equipo y «alucinaba» con las cosas que hacía el francés. «Como técnico ha demostrado que tiene el fútbol en su ADN. Ha seguido ganando competiciones importantes y ha confirmado que es un grande de este deporte», continuaba Gasperini, aunque lo temería más si hoy estuviera sobre el terreno de juego.

Mirado desde el lado contrario, a quien teme el Real Madrid en estos octavos de final de la Champions es a la pareja de delanteros colombianos que han explotado con la camiseta del Atalanta. Zapata y Muriel son los Zipi y Zape de Bérgamo, el lugar en el que han encontrado el ecosistema perfecto para alcanzar el mejor momento de su carrera deportiva. Los dos llevan muchos años en Italia buscando su sitio y, después de pasar por varios equipos y algunas cesiones, han dado con la continuidad en la pizarra de Gasperini. Tienen la confianza del técnico y la inercia a favor de un equipo que cuida la pelota y arropa a sus delanteros con un fútbol ofensivo en el que atacan casi todos.

Zapata ya ha cumplido los 30 años y a Muriel le queda poco para alcanzar esa cifra, aunque mantenga la cara de niño que ha tenido siempre. Y esa sonrisa que nunca abandona pase lo que pase. «La alegría es mi filosofía de vida, trato de transmitir buen rollo y contagiar a mis compañeros positivamente. Es mi forma de actuar. Hay situaciones que no me ponen contento, pero eso lo llevo por dentro y muestro mi lado feliz», asegura el ex de Sampdoria y Udinese, que suma 17 goles en 30 partidos este curso.

Está jugando más que nunca como titular, algo que no ha sido tan habitual en otros tiempos, tal vez por su capacidad para cambiar partidos desde el banquillo. Es un futbolista potentísimo, con aceleraciones máximas cercanas a los 9 metros por segundo y muchísima técnica. No se fía de las bajas del Real Madrid y recordó que él ya sabe cómo se gana los blancos. «Con el Sevilla los batimos en casa 3-2 haciendo un gran partido. Si lo das todo y si crees en tus posibilidades se les puede vencer», confirmaba ayer.

A su lado, en la delantera, juega Duvan Zapata, al que una lesión de última hora le dejó fuera del Mundial de Rusia con Colombia. Su mejor virtud es la fuerza, algo que se puede comprobar nada más verlo. Es un toro de 1,90 metros con una masa muscular privilegiada, pero al que en el pasado le sobraba algo de masa adiposa. Se puso manos a la obra para reducir ese porcentaje y los resultados están a la vista. Juega muy bien de espaldas a la portería, en el juego aéreo es implacable, pero también sabe jugar en equipo. Ha marcado cuatro goles menos que Muriel, aunque a cambio ya suma diez asistencias.

Su remate de media distancia es una bomba y Nacho y Varane tienen hoy una exigente prueba delante en lo físico. El buen momento de la pareja cafetera podría dejar en el banquillo a Illicic, seguramente el mejor futbolista de la plantilla del Atalanta desde la salida del Papu Gómez. Gasperini sólo tiene la baja de Hateboer y no se fía de las ausencias del Real Madrid. «No son vulnerables. En Champions se transforman. En Milán contra el Inter hicieron un partido de mucha personalidad. Con las bajas hemos visto un Madrid más humilde, pero que ha logrado victorias de mérito. Hay que ir confiados, pero sin ser presuntuosos», decía el técnico italiano, que en términos de prestigio, considera que el choque ante el Real Madrid es el más importante en la historia del club de Bérgamo, que no deja de crecer.