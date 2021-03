Barcelona: El gesto de Laporta que enfurece a sus rivales: “Una falta de respeto”

La detención del expresidente Josep Maria Bartomeu a raíz del caso ‘Barçagate’ ha marcado también las elecciones del Barcelona, como no podía ser de otra manera ”La imagen del club queda dañada otra vez, pero para nosotros es un ejemplo más de la necesidad urgente de pasar página y de cambiar de modelo de club. Es un problema estructural que viene de hace décadas. El presidente del club se cree el propietario”, consideró Font en el debate organizado por el Grupo Godó a seis días de las elecciones. Laporta no estuvo de acuerdo con esta interpretación: “Esto no tiene que ver con el modelo de club, sino con actuaciones impropias de personas. Es bueno no prejuzgar y esperar a ver cómo evoluciona el proceso. Y si hay responsabilidades se tendrán que depurar”.

Por su parte, Toni Freixa opinó que “el episodio es muy triste”. Para el candidato “la presunción de inocencia tiene que ir por delante de todo, pero que esto pase la semana de las elecciones, sin que la jueza haya requerido las detenciones y mientras la investigación está bajo secreto de sumario es extraño”.

La tensión entre los candidatos cada vez es mayor y se ha visto en una imagen de televisión. Estaban entrevistando a Freixa y por detrás, Laporta pedía con los dedos que le cortasen ya.

Freixa se ha indignado: “Sólo quien se sabe protegido por los medios de comunicación, puede atreverse a esta falta de respeto. Los socios hablarán en las urnas”