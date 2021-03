El brutal mensaje de Isabel San Sebastián contra Irene Montero y la respuesta que recibe gusta a un deportista

El 8M empieza calentito en las redes sociales y eso que no puede haber manifestación en Madrid, aunque sí va a haber aplausos desde los balcones. El deporte se ha involucrado a su manera, en LaLiga masculina, por ejemplo, con silbato morados por parte de los árbitros, lo que ha sido una idea bastante criticada por su banalidad.

El atleta Roberto Sotomayor, muy cercano a Podemos, sí ha se ha mostrado mucho más activo en las redes sociales para defender el papel de la mujer y que este 8M, pese al coronavirus y las restricciones para evitar más contagios sea visible. Además de asegurar: “Mañana es día 8. 8 de marzo” sobre una foto suya en el mural feminista, ha dado un me gusta para divulgar la respuesta de Antonio Maestre a una declaración de Isabel San Sebastián en Estado de Alarma.

La periodista le dice a Irene Montero: “Pero tú que conquista has tenido que hacer niñata. ¿Pero tú que conquista has tenido que hacer niñata, pero si lo único que has tenido que conquistar es la cama de Pablo Iglesias para llegar a ser ministra”.

Maestre responde que es una “vergüenza compartir profesión con la periodista”, Sotomayor da un like y Sansebastián responde: “La vergüenza es mutua, te lo aseguro”