Barcelona - Huesca, alineaciones: Koeman sale con todo y repite el once de París

El Barcelona puede acercarse a cuatro puntos del Atlético después del empate del líder contra el Getafe. Pero para ello debe vencer al Huesca y Koeman no reserva nada. Sale con los mismo once que en París, con Griezmann de titular. Todavía no juega Araujo, que se acaba de recuperar de un lesión en el tobillo. Hasta el domingo no tiene partido de nuevo el conjunto azulgrana, de ahí que su entrenador haya decidido que no era el momento para hacer rotaciones. El Huesca es colista, pero con las opciones de salvarse intactas.

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, De Jong, Lenglet, Dest, Busquets, Pedri, Griezmann, Alba, Messi y Dembélé.

Huesca: Álvaro Fernández, Pulido, Siovas, Insua, Maffeo, Doumbia, Mikel Rico, Javi Galán, Ferreiro, Rafa Mir y Escriche.