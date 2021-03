Polémica en el Barcelona - Huesca: ¿penalti de Ter Stegen a Rafa Mir?

Se frotaba las manos el Barcelona con el 2-0 antes del descanso. Tenía un córner a favor y en principio la primera parte acababa ahí. Pero el Huesca logró montar un contragolpe que terminó en penalti. Rafa Mir remató desviado, Ter Stegen estiró la mano izquierda para tapar hueco y toca al delantero. La acción fue muy polémica porque el contacto es mínimo, la jugada ya había terminado y el jugador del Huesca ni protestó. Pero Cordero Vega, el colegiado, consideró que era pena máxima y desde el VAR no vieron un error claro y manifiesto en la decisión, al haber contacto, de ahí que no le mandaron que fuera a revisarla. Mir marcó y el duelo se fue 2-1 al descanso. Koeman protestó mucho la decisión y fue a hablar con el colegiado antes de irse a los vestuarios, diciéndole que por qué no lo había revisado. Hay que recordar que la opción de ver las jugadas en la pantalla no dependen del juez de campo, sino del que esté en el VAR.

Antes, Messi, el día que igualó los 767 partidos con la camiseta del Barcelona, y Griezmann encontraron el mismo hueco en la portería de Álvaro Fernández. Claro que no era un sitio cualquiera: era la escuadra, un lugar imposible de llegar para cualquier portero.