Salen a la luz las cartas de acoso al surfista Mick Fanning: “Me gustaría matarte”

Mick Fanning, tres veces campeón del mundo de surf, respiró tranquilo a finales en febrero de 2020. La policía australiana detuvo Sarah Foote, una acosadora que lleva varios semanas detrás de él. El arresto se produjo cuando intentó entrar a robar en la casa del surfista. Sarah Foote fue acusada, entre otras cosas, de seguirlo y de “enviarle cartas acusándole de pedófilo, declarándole su amor y amenazándole de muerte”.

Ahora, tras la celebración del juicio, han salido a la luz las cartas con amenazas de muerte que Sarah, de 38 años, envió a Fanning. El tribunal escuchó que ella había dejado de tomar su medicación y había enviado a Fanning tres cartas por correo y una cuarta que entregó personalmente. También llevaban fotos suyas, corazones dibujados y hasta una pulsera.

En las cartas se podía leer mensajes como: “A veces me gustaría matarte para terminar con nuestra miserable tontería. Aunque no querría poner fin a nuestros mejores momentos porque te quiero mucho y me gustaría saber también qué nos deparará el futuro a los dos”; “Puedo ser una auténtica perra” o “He olido un cadáver asesinado en Rockhampton”. Foote incluía también una sorprendente confesión infanticida: “Conocí a una asesina de niños que ahogó a su bebé, pasó un año en un hospital psiquiátrico y luego la soltaron y asesinó a otro niño”.

