Pedrerol a Ibai: su apoyo a Ayuso y su confesión de por qué fue al psicólogo

Después de Piqué y Sergio Ramos, Pedrerol ha pasado por las charlas de Ibai Llanos y ha estado conversando de todo con el famoso streamer, una referencia del periodismo deportivo.

El presentador de El Chiringuito ha sido sincero, ha hablado de deportes, pero también de su vida personal y profesional: “Hay que conseguir llegar a los chavales que no ponen la tele. Por eso El Chiringuito es un programa 24h que estamos a todas las plataformas”, ha dicho y ha vuelto a defender su programa: Cuando llegó El Chiringuito muchos pensaban que eso no era periodismo, porque no lo hacían ellos. Y lo que pasas es que mucha gente hace un periodismo muy aburrido y lo que pasa es que hay mucho tiempo libre para ver otras cosas y criticar”.

También ha repetido que espera que el Real Madrid haga un gran fichaje este verano. Todo apunta que va a ser entre Haaland y Mbappé. Si el segundo es inalcanzable, va a pelear por el primero. Por lo visto, también lo quiere el Barcelona, pero habrá que ver si el club azulgrana tiene dinero.

No ha sido contundente con que Ronaldo vaya a volver al Real Madrid, pero sí que ha asegurado que piensa que va a dejar la Juve. Además ha hablado de Sergio Ramos: “Ramos le dijo a Florentino: presi, ahora voy a escuchar ofertas. Ahora han pasado tres meses de aquello, pero no me consta que tenga ofertas”, ha asegurado y considera que ambos tienen que llegar a un acuerdo, sentarse y firmar el acuerdo de renovación que será bueno para todos.

Ha hablado también de sí mismo y de lo mal que lo pasó durante el confinamiento, no podía ver más telediarios y noticias y empezó a sentir ansiedad. Tuvo que ir al psicólogo para que le ayudara. “Dejé de ver los informativos y fue horrible. Es el único caso que noté que no controlaba la situación”.

Dice que la frase “Becarios no”, le dejó mucha huella: “Cuando dije lo de ‘Becarios No’ pensaba que era mi final. Me di cuenta al acabar el programa. y de verdad pensaba que era mi final”

Y aunque no se moja casi nunca políticamente, ha sido muy claro asegurando que Madrid “ha manejado muy bien la pandemia”, con las terrazas abiertas, en un claro elogio a la política que ha llevado Ayuso y ha reconocio que lo que sucede en Cataluña y Barcelona cada vez le gusta menos: ”Tengo un cariño por la Barcelona abierta, no por la que se está convirtiendo. No me gusta que me pongan etiquetas. Mi Barcelona no te preguntan de donde eres ni a quien votas. El mal rollo no estaba en la calle y los políticos lo han dividido”.