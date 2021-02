Piqué, brutal contra El Chiringuito con Ibai Llanos: “Si te jode, eres subnormal”

Piqué e Ibai Llanos han hablado de todo. También de la relación del futbolista con El Chiringuito de Pedrerol y su relación con Edu Aguirre.

Pique ha sido muy sincero: ““Si te jode El Chiringuito eres retrasado”, ha dicho Piqué, cuando Ibai Llanos le ha preguntado el programa. “A mi no me afecta, me descojono. Te critican en ese momento, pero al día siguiente hay otro programa. Da igual, la gente se olvidará, no pasa nada. Lo peor es la indiferencia.

“Yo tengo buena relación con ellos”, ha dicho Ibai. “Tu pusiste un tuit a Edu Aguirre”, ha continuada

“¿Ese quién es?”, ha dicho Piqué, en broma.

“Pues me ha bloqueado y no le he mencionado nunca”, ha dicho Ibai. “No sé que he hecho, tío”

“Conmigo se pasó de la raya”, ha vuelto a insistir Piqué

“Desde hace un mes me tiene bloqueado y no sé por qué”

“Es un tema primordial, díselo”, le ha dicho Piqué.

“Me soprendió, sólo eso. Nunca he hablado con él y me tiene bloqueado. A ti seguro”