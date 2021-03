Katharina Liensberger gana la última carrera de eslalon y el título. Petra Vlhova gana la Copa del Mundo. Lenzerheide.

Qué manera de cerrar la temporada. Katharina Liensberger logró el mejor tiempo en las dos carreras y se hizo con el Globo de Cristal de Slalom.

Liensberger añadió el título de la disciplina a la medalla de oro en eslalon que ganó en los campeonatos del mundo de Cortina. La joven de 23 años es la segunda esquiadora austriaca que gana el título mundial de eslalon femenino y el globo de cristal en el mismo año, después de Marlies Schild en 2010-2011. Schild fue la última mujer austriaca en ganar el título de eslalon. Sólo las suizas han ganado el globo de eslalon (14 veces) más veces que las austriacas (12).

Terminó en el podio en 8 de las 9 carreras de eslalon. Es la primera mujer austriaca que gana consecutivamente pruebas de eslalon en la Copa del Mundo desde Schild en diciembre de 2013.

Austria es ahora el primer país con ocho ganadores diferentes del globo de Slalom femenino.

Liensberger encabezó la clasificación final de eslalon con 690 puntos, por delante de Shiffrin (655) y Vlhova (652).

“Este globo significa mucho para mí porque he hecho todo lo que he podido, (...) sabía desde la temporada pasada que estaba mejorando, siempre quise mejorar y lo hice todo para ello (...) no creo que pueda pedir nada más, ni que pueda mejorar”, dijo Liensberger.

Mikaela Shiffrin terminó en segundo lugar, a +1,24 de Liensberger. En sus últimas 52 participaciones en eslalon en la Copa del Mundo, Shiffrin ha subido al podio en 48 ocasiones (36 victorias).

Michelle Gisin completó el podio en tercer lugar +1,95 detrás de la austriaca. Michelle Gisin ganó el eslalon en Semmering el pasado diciembre, su primera victoria en la Copa del Mundo en cualquier disciplina.

Petra Vlhova, de Eslovaquia, en acción durante la primera carrera de eslalon femenino en las finales de la Copa del Mundo de Esquí Alpino de la FIS, en Lenzerheide, Suiza, el 20 de marzo de 2021. EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Petra Vlhova terminó en la sexta posición, pero pudo lograr su principal objetivo de la temporada: ganar el Gran Globo de Cristal. Vlhova es la primera esquiadora que representa a Eslovaquia en ganar el título general. Eslovaquia es el decimoquinto país que gana la general del Globo de Cristal en el lado masculino o femenino.

“Esta temporada para mí fue realmente difícil, hice muchas carreras y fue muy larga, (...) Pero ahora puedo decir que lo hice. Viniendo de Eslovaquia, no tengo un gran equipo, no somos una gran nación de esquí, así que traer el Globo a casa significa mucho para mí y para mi país. Creo que necesito tiempo para darme cuenta de todo, pero estoy deseando traer el Globo a casa y celebrarlo con mis amigos y mi familia”, dijo Vlhova.

“Todavía estoy un poco decepcionada después del eslalon de hoy porque estuve liderando la carrera de eslalon durante toda la temporada y luego hago este resultado no tan bueno en la última carrera de la temporada. Tengo que dormir bien para que mañana sea mejor. Mañana, probablemente por primera vez en mi vida, correré sin presión, así que intentaré disfrutar y correr con paciencia dándolo todo, como hago siempre”, añadió.