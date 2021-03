El increíble sufrimiento de Pacheta en los minutos finales del Huesca-Osasuna

A falta de once jornadas para el final de la Liga si alguien sufre de verdad son los equipos que están luchando para evitar el descenso. Y entre ellos está el Huesca, último clasificado. Su técnico, Pacheta, fue protagonista de los minutos finales del choque de los suyos ante Osasuna, cuando con empate a cero en el marcador el rival atacaba.

👀Falta peligrosa en contra del Huesca y Pacheta no lo quiere ni ver...#LaCasadelFútbol pic.twitter.com/YkiahobKCe — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) March 20, 2021

Casi en el descuento hubo una falta a favor de Osasuna y Pacheta no quería ni mirar. Se fue hacia el túnel de vestuarios y allí se metió para no verlo. Incluso se tapaba los oídos para no escuchar la reacción de los futbolistas y enterarse así de si la jugada había terminado con un gol en contra.

Pero no terminó ahí el sufrimiento del ex técnico del Elche. Porque en el último suspiro sus futbolistas tuvieron la opción de convertir el empate en victoria. Escriche se encontró con un balón dentro del área, se revolvió y remató cruzado, pegadito al poste, aunque fuera.

Ahí Pacheta ya no pudo más, se tiró al suelo, de rodillas y con la capucha de la sudadera puesta se lamentó besando el césped. El gol hubiera desatado su alegría, pero se tuvo que conformar con un puntito que le mantiene en el último lugar de la tabla, pero le permite seguir sumando y soñando a falta de diez partidos para el final.