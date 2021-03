El vídeo de la respuesta de Fernando Alonso que asusta a todos en la F1

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha reconocido sentirse “muy emocionado” ante su inminente retorno oficial a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Baréin, que afronta “muy motivado para esta nueva temporada tan exigente”.

“He aprendido mucho durante mi tiempo fuera de la Fórmula 1, especialmente otros estilos de competición, pero ahora estoy de vuelta en la F1 muy motivado para esta nueva temporada tan exigente. Fue divertido volver a pilotar un F1 en la pretemporada y ahora estoy deseando empezar a competir”, señaló Alonso en declaraciones facilitadas por su equipo.

El doble campeón mundial reconoció sentirse “muy emocionado” por su retorno a la competición. “Ha habido mucha preparación para este momento, no solo con el equipo durante las pruebas y el trabajo realizado en ambas fábricas durante el período invernal, también a nivel personal. Desde que decidí unirme a Alpine me he esforzado para estar preparado mental y físicamente para la nueva temporada”, subrayó.

El español también ha estado en una charla de la BBC lrepasa la parrilla: “Va a ser genial, tengo ganas. Hay algunos talentos jóvenes que han mostrado un gran rendimiento en categorías inferiores y todavía tenemos a los campeones, que estaban ya aquí hace dos años”, dice y destaca a Verstappen, “aunque es uno de los que pertenece a la generación joven, lleva corriendo delante ya cuatro o cinco años, así que creo que tenemos una parrilla muy competitiva y que va a ser un reto enfrentarse con todo el mundo en pista”.

Entonces es cuando le preguntan si podrá llegar al nivel de ellos, si se ve tan buenos como ellos, como Hamilton, Vettel, Raikkonen o Verstappen: “No, soy mejor”, contesta, con una seguridad en sí mismo aplastante.

💣💥 FRASE PARA LA HISTORIA

de FERNANDO ALONSO:



🎙 Pregunta: “¿Crees que sigues

siendo igual de bueno que Hamilton,

Vettel, Raikkonen o Verstappen?”.



😎 @alo_oficial: “No, soy mejor”.



Vía BBC Sport pic.twitter.com/DFiatqzOth — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 24, 2021

Está convencido de que puede, con paciencia, a hacer cosas grandes en la F1: “Vuelvo con la esperanza de hacerlo bien y de aspirar ganar carreras y ojalá campeonatos, sabiendo que este año no será posible porque el reglamento es básicamente el mismo y no hay milagros aquí, pero en 2022 pude haber una opción, que se mueva un poco la parrilla con el nuevo reglamento y nosotros seamos uno de los que cambian, pero para eso hay que trabajar muy duro este año”, ha asegurado.

Ni siquiera su accidente con la bicicleta le va a parar: “Al final tuve suerte. Estaba preocupado porque ya llevo esperando toda la mitad de 2020 y obviamente, me estaba preparando para la presentación del equipo, para el primer test y de repente, te ves en un hospital tras un accidente en bicicleta y no sabes cuánto te va a llevar recuperarte, pero la primera respuesta de los médicos fue que en una semana o diez días debería estar listo para volver. Así que tuve que quedarme en casa un día sin mucha actividad, pero mi temporada no se verá afectada. Me siento afortunado”