Un mes y dos días después de anunciar su fichaje Pau Gasol ha sido presentado como nuevo jugador del Barça. Pau vivió su primer gran día en su nueva etapa en el Palau acompañado por toda su familia; por Joan Laporta; por su amigo Juan Carlos Navarro; su entrenador, Saras Jasikevicius, y los tres capitanes del equipo, Pierre Oriola, Adam Hanga y Nikola Mirotic. Sin fijar fechas para el regreso, Pau es optimista para el futuro inmediato: “Estamos trabajando bien, progresando bien, siguiendo el plan que trazamos desde el comienzo. Tenemos buenas sensaciones, estoy contento, pero con los pies en la tierra. Sin hacerme muchas ilusiones, vamos por el buen camino. Tengo ganas de competir ya y de volver a la pista de forma oficial”. Eso sí, sin una fecha fija: “Agradezco la expectación con este tema. Hay una idea, pero no nos hemos cerrado un partido en concreto. Vamos a ver cómo pasamos esta semana para concretar la fecha. Y ver el partido en que tendría más sentido volver. Tengo que coger un poquito de ritmo para aportar el toque de calidad y diferencial”. No hay fecha oficial, pero el Madrid visita el Palau el próximo domingo 11 de abril.

El acto resultó especialmente emotivo para Pau. Laporta le dio la bienvenida con exigencia incluida: “Tenemos el honor de contar otra vez con Pau Gasol. Gracias por tu barcelonismo, gracias por volver a casa, gracias por defender una vez más la camiseta del Barça. Repasando veo que sólo falta un título y todos sabemos cuál es y estoy convencido de que el equipo responderá”. El pívot lanzó un guiño a Laporta y arrancó su intervención agradecido “por la oportunidad de volver a casa. Es un momento muy especial. Se ha hablado mucho tiempo si iba a volver o no. Siempre decía no lo sé, veremos. Me centro en lo que tengo por delante. Volver aquí y poder ayudar a este gran equipo. Estoy ilusionado por poder sumar en este equipo que está en una gran línea. Quiero ayudar a ganar la Euroliga y agradecido a mi familia”. El recuerdo a los suyos se convirtió en el momento más emotivo. Salieron sus padres, Marisa y Agustí, su hermano menor, Adrià, su mujer, Catherine McDonnell, y su hija, Elisabet Gianna.

Pau está muy ilusionado en esta nueva etapa: “Me lo tomo como una oportunidad especial para ayudar y complementar todo lo que pueda. Más allá de ahí tampoco miro y pienso. Voy día a día, para estar un poquito mejor y estar más cerca de jugar. Ilusión y la misma ambición con la que me fui hace 20 años. No quería que una etapa tan bonita acabara con una lesión bastante grave que retira a los jugadores sobre todo a estas alturas”, afirmó. Y alabó a su equipo y a sus nuevos compañeros: “Es un equipo espectacular, con gran ambiente, compañeros magníficos y tenemos la oportunidad de tener una temporada muy especial. Lo más importante está por definirse. El trato ha sido inmejorable. Quiero devolver la ilusión y el cariño con buen rendimiento y con títulos”. Incluso hubo mención a una continuidad la próxima temporada. “No soy alguien que descarte nada en la vida. Las circunstancias son las que son. Iremos tomando decisiones a medida que vea cómo estoy y cómo va todo”, aseguró.