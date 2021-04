El enemigo de Fernando Alonso está en casa

En todas las escuderías de la Fórmula Uno a lo largo de la estilo ha habido dos formas de llevar la relación entre los pilotos. La que domina ahora es la marcada por el compañerismo y el trabajo en equipo, aunque también está la más competitiva y que representan pilotos como Hamilton, Vettel, Alonso o Verstappen. Estos últimos son conocidos por su presión al compañero para, en muchas ocasiones, convertir el ambiente de trabajo en un polvorín o incluso en una cruenta guerra civil.

Equipos como McLaren en las temporadas en las que convivieron Senna y Prost y más tarde con Hamilton y Alonso son el mejor ejemplo. La otra escuela es la que plantean los Carlos Sainz, Ricciardo o Raikkonen. Trabajo en común, «buenismo», más sutileza, más diplomacia y buscando la victoria más allá de hacerlo a beneficio individual. La diferencia básica entre una escuela y otra es que el título estaba en juego y eso cambia mucho las cosas.

Alonso es conocido en el paddock, para bien o para mal, como un piloto que destroza a los compañeros en el sentido de la competitividad. A todos los ha barrido a excepción de lo ocurrido en 2007 con Lewis Hamilton. A final de año empataron a puntos, pero un mejor resultado del inglés le valió terminar por delante del asturiano oficialmente en segunda posición.

En 2021 Alonso tiene como compañero en Alpine a Esteban Ocon (24), un joven piloto con muchas virtudes. Muchos en la F-1 lo comparan con Max Verstappen y es que el piloto francés es considerado una futura estrella de este deporte. Debutó en el Mundial con apenas 20 años, pero antes un equipo y, sobre todo, una persona lo ficharon con un contrato a largo plazo después de comprobar que era y sigue siendo un diamante. Ocon entusiasmó a Mercedes y a su cada vez más poderoso jefe de equipo, Toto Wolff.

Esteban Ocon nació en Évreux, la misma zona de donde salieron el tenista Patrick Proisy (el finalista en el Roland Garros de 1972 en el que se impuso Andrés Gimeno) y el jugador del Barça Ousmane Dembélé. Su familia, cuyas raíces están en Málaga y Barcelona, no lo tuvo fácil para llevar a Esteban a las carreras. No andaban sobrados de dinero y no fue hasta que fichó por la cantera de Mercedes cuando por fin encontraron recompensa.

Con 24 años, Ocon ya es un piloto curtido. En 2019 debió permanecer un año fuera de la F-1, ya que Laurence Stroll compró su asiento para poner a su hijo Lance en el equipo Force India. En Mercedes no pudieron hacer nada por él en ese sentido y Wolff, que tiene sus derechos deportivos, cedió para que pudiera fichar por Renault. Firmó un contrato por dos años que acaba a finales de 2021, y aunque no hay nada oficial, Ocon parece que sigue perteneciendo a la disciplina de Mercedes.

El compañero de Alonso está en las quinielas para fichar por la escudería alemana en un momento dado si Hamilton se retirara y decidieran apostar por sus dos actuales joyas: George Russell y el propio Esteban Ocon. En cualquier caso, el futuro del actual piloto del equipo, Valtteri Bottas, parece estar ya lejos de la F-1.

El pasado fin de semana Ocon quedó por detrás de Alonso en clasificación y en la carrera terminó décimo tercero frente a la retirada por avería del español.

Alonso ha vuelto a rodar en Bahréin y lo ha hecho en una primera toma de contacto con lo que puede ser uno de los elementos importantes en el desarrollo de la próxima temporada: los neumáticos.

Los nuevos neumáticos contarán con unas llantas de 18 pulgadas que, en teoría, facilitan los adelantamientos. Pirelli ha organizado a lo largo de esta temporada varias jornadas de entrenamientos para que los pilotos se familiaricen con las nuevas ruedas. La primera se ha desarrollado en el circuito de Sakhir. Alonso ha utilizado el coche con que su compañero Esteban Ocon dio cien vueltas el miércoles. El asturiano dio 64.