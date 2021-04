Diakhaby ya sufrió racismo la temporada pasada

El final de la temporada pasada no fue bueno para Diakhaby. El central del Valencia fue protagonista involuntario de algunas acciones que le costaron puntos al equipo ché. Un ejemplo fue el empate del Levante ante el Valencia en Mestalla en el minuto 95. El Levante jugaba con un futbolista menos y el penalti, en el tiempo de descuento, le dio un punto y amargó al equipo que entrenaba todavía Albert Celades. El entrenador estaba enfadado: “Claro que nos preocupa porque queremos corregir las situaciones y no acabamos. No puede ser que nos cueste tanto tantas veces”, explicó. El técnico fue más allá y aseguró que por culpa del central francés se habían perdido más puntos.

Diakhaby fue carne de memes durante algunos días. Ese fue el lado amable de la polémica, pero también hubo numerosos aficionados que cargaron contra él con todo tipo de insultos racistas. En un momento en el que la sociedad estaba muy concienciada con este tema, ya que era muy reciente el asesinato de George Floyd, el futbolista del Valencia sufrió la ira de los más salvajes de la sociedad. Con 24 años, Mouctar Diakhaby vive su tercera temporada en el Valencia.