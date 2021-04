Cavendish vuelve a ganar tres años después y además es nuevo líder en Turquía

El británico Mark Cavendish, el “Expreso de la Isla de Man”, considerado uno de los mejores esprinters de la historia, se reencontró con la victoria después de tres años de sequía al imponerse por velocidad en la segunda etapa de la Vuelta a Turquía, disputada a través de un recorrido de 144,9 kilómetros con salida y llegada en Konya.

Volvió “Cav”, de 35 años, “desaparecido” del podio desde su último triunfo firmado en 2018 durante el Tour de Dubai, nada menos que 1.159 días después de aquella escena brazos en alto. El ciclista del Deceuninck hizo una remontada antológica en la recta final para imponerse al belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) y al alemán André Greipel (Israel Start Up).

Con un tiempo en meta de 3h.17.26, Cavendish se enfundó además el jersey de líder y lo defenderá en la tercera etapa empatado con el holandés Arvid De Kleijn (Rally Cycling), ganador de la primera etapa, y de 4 segundos respecto a Philipsen.

La etapa se animó con la escapada de 8 hombres, entre ellos 2 españoles: Juan Antonio López (Burgos BH) y el chaval de 20 años Josu Etxeberría (Caja Rural). Con ellos el mexicano Ulises Castillo para un proyecto controlado en todo momento por un pelotón que no permitió excesivas ventajas que pusieran en peligro el esprint que pretendían los equipos de los velocistas.

Ocho hombres ilusionados y solidarios en busca de la sorpresa improbable, pero hostiles a medida que se acercaba la meta de Konya, localidad de Anatolia central.

Con el grupo a la vista, los 8 se liaron a la gresca a 16 de la línea, los últimos manotazos del ahogado que no fueron a ningún sitio. Los tirones de unos y otros terminaron perdidos en la inmensidad del grupo, que marchaba lanzado con la maquinaria de la "manada de lobos" del Deceuninck Quick Step.

Tras larga fuga, últimos saludos entre los aventureros y protocolo del esprint en marcha. Ya sin piedad sonó la alarma en la lucha por coger la posición y llegar a la última recta en las mejores condiciones para los respectivos candidatos a la gloria.

Deceuninck tiraba a saco, pero el Alpecin de Jasper Philipsen al frente compraba boletos para el triunfo, en un duelo al que trataban de unirse los hombres del Eolo Kometa de Manuel Belletti.

El primero en atacar, de lejos, fue Philipsen, capaz de abrir unos metros que sonaban a victoria, pero salió desde atrás Cavendish para remontar de manera espectacular y vencer con claridad. Inapelable el triunfo del carismático Mark Cavendish, quien estuvo punto de colgar la bicicleta antes de comenzar la presente temporada.

Un éxito postrero para el hombre que posee en su palmarés 30 victorias en el Tour de Francia, 15 en el Giro y 3 en la Vuelta, con un total de 147 victorias en su palmarés.

“La Vuelta a Turquía no es el Tour de Francia, pero vencer a Jasper Philipsen y André Greipel no es fácil”, reconocía Cavendish. “Es increíble, algo muy, muy bonito. Es súper bonito. Nunca me canso de ese sentimiento”, añadía.