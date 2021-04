La dura respuesta de Zidane a los que le critican: “No creo que sea un desastre de entrenador”

En la previa del partido ante el Getafe, Zidane se ha enfadado ante tanta pregunta sobre su futuro y ha reclamado que en sus ruedas de prensa se hable más de fútbol. También ha respondido a los que le consideran un entrenador que sólo sabe alinear jugadores y tener contento al vestuario.

“La flor que tengo es la de estar en este equipo y entrenar a este gran club. No creo que sea un desastre de entrenador. Tampoco el mejor, seguro. Lo importante es meter pasión en lo que te gusta. Luego puede salir mal o bien. Lo importante es dar el máximo y es lo que hago yo y mis jugadores. Lo que se habla no nos cambia nada”, decía el técnico del Real Madrid antes de una maratón de 10 partidos en los próximos 35 días.

Muchas de las preguntas que le hicieron al técnico francés fueron sobre su futuro y él reclamó un poco más de fútbol en sus comparecencias. “Me gustaría hablar más de fútbol, pero parece que hay interés en otra cosa. Creo que sería mejor para todos, además yo sé que a vosotros os gusta también el fútbol”, añadía soltando una sonrisa.

Lo que no hace Zidane es soltar ninguna pista sobre sus planes a medio plazo. “En cuanto a mi futuro, no veo más allá del partido siguiente. Estamos en el día a día. No pensamos en otra cosa. No miro nunca el futuro ni ahora ni cuando se decía que había que despedirme. No cambia nada, es el día a día, no sé qué va a pasar dentro de tres meses o un año”, explicaba Zizou, que siempre ha considerado que firmar un contrato largo no significa absolutamente nada.

Se centra sólo en el trabajo cada entrenamiento y en seguir en el camino en el que está con sus jugadores y del que nunca han dudado. “Mi mayor virtud es disfrutar de lo que hago todos los días. Y luego el trabajo, han ganado mucho pero quieren siempre más y eso para un entrenador es fenomenal. Vamos a seguir peleando y trabajando mucho. Sabemos sufrir también y para intentar ganar hay que sufrir en el campo”.