El once del Real Madrid contra el Getafe, tras la nueva baja de Fede Valverde

El no va más para el Real Madrid, al que se le caen jugadores a cada minuto. El Real Madrid isita este domingo al Getafe con la intención de aprovechar el viento a favor tras su clasificación a las semifinales de la ‘Champions’ y seguir metiendo presión al Atlético, pero lo hace plagados de bajas. La última conocida, Fede Valverde, tras contacto con un positivo por coronavirus. Lo ha comunicao el Real Madrid esta mañana: “Nuestro jugador Fede Valverde se encuentra en aislamiento desde ayer, sábado 17 de abril, al haber estado en contacto directo con una persona que ha dado positivo en Covid-19, aunque el jugador ha dado resultado negativo en todos los test que se le han realizado. Fede Valverde no estará disponible hoy para el partido contra el Getafe C. F”

Zidane deberá rizar el rizo este domingo para recomponer su defensa, o quizá, tendrá que alinear a los únicos que tiene disponibles para el Coliseum. A las bajas de Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Carvajal y Varane, se han sumado la de Nacho, por sanción, y las de Mendy a última hora por lesión y Valverde por aislamiento. El lateral francés, incluso, se perdería casi lo que resta de mes de abril.

Para ello, Zidane ha citado al canterano Víctor Chust, (además de otros canteranos) que ya sabe lo que es jugar esta temporada con el primer equipo. Lo hizo en Copa del Rey, en la derrota ante el Alcoyano, y también jugó unos minutos -precisamente- ante el Getafe en el partido de la primera vuelta. A su lado estará un Militao que estuvo soberbio en Anfield; y en los costados Odriozola y Marcelo.

Para el resto del equipo, Zidane apostaría por la base que le ha llevado a pelear los dos títulos en el momento clave del curso pero sin Valverde, que en principio iba a sustituir al sancionado Casemiro. El cansancio de Liverpool podría restar minutos en función del duelo, pero parece lógico que serán de la partida para no dar chance al Atlético, que incluso juega antes (16.15h) contra el Eibar en el Metropolitano y su resultado podría influenciar a los merengues.

No tiene muchas más opciones el técnico francés, que se quedaría con cinco futbolistas en el banquillo: Los dos porteros suplentes: Altube y Lunin, además de Mariano y Rodrygo.

GETAFE: David Soria; Damián Suárez, Djené, Timor, Olivera; Arambarri, Maksimovic; Nyom, Aleñá, Cucurella; y Mata.

REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Militao, Chust, Marcelo; Isco, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius y Benzema.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano).

--ESTADIO: Coliseum Alfonso Pérez.