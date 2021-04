La selección española de eFootball ya conoce a los dos jugadores que representarán al país en la FIFAe Nations Cup 2021: H1dalgo y Cone1996FC. Ambos se han proclamado como los mejores jugadores por consola, PS4 y Xbox respectivamente, en el clasificatorio organizado por OSL-DeAPlaneta y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los 16 mejores jugadores de España se dieron cita tras superar una primera fase inicial en la que grandes nombres de la escena competitiva de FIFA de España se quedaron fuera. Todos habían disputado la eCopa RFEF, competición a través de la cual se clasificó Carlosvm95, el único jugador amateur dispuesto a dar la campanada y que cayó en cuartos de final.

H1dalgo reeditó su victoria en PlayStation4

Si un mes atrás había ganado la eCopa RFEF, H1dalgo repitió triunfo con el premio final de vestir la camiseta de la selección. La plaza de PS4 se decidió en la tanda de penaltis, la mejor muestra de lo ajustado que fue el cuadro y la emoción que se vivió en cada uno de los partidos. El jugador andaluz superó a Dani Aguilar en una eliminatoria con muchos goles, en la que tuvo que remontar el 4-1 de la ida, y en la que ambos finalistas demostraron un nivel elevadísimo. “Ganar dos campeonatos seguidos en los que han participado los mejores de España es muy complicado y no te lo esperas. Tengo muchas ganas del próximo reto y de representar al país en la FIFAe Nations Cup”, expresó H1dalgo al finalizar el partido.

En semifinales, H1dalgo había ganado a asiermm7 en una eliminatoria a ida y vuelta ajustadísima que se decidió en los últimos instantes de la prórroga. ZETA Gaming había ganado a AdrianCifuentes, compañero de equipo de H1dalgo en otro duelo de infarto que sentenció en el último minuto. Por el camino quedaron grandes nombres como Andoni, semifinalista de la eCopa RFEF, Ferperry, Pepeelbotellu y j000rge__15 que se despidieron en cuartos.

Cone1996FC se llevó la plaza de Xbox

En Xbox el jugador del Guasones Team Cone aprovechó su experiencia en FIFA para superar cada ronda y llevarse la victoria. Superó a NotAlvarez en una final que se decidió en el partido de vuelta (4-1) tras el empate a uno en la ida y en la que el catalán se mostró intratable. Pese al resultado abultado, éste se decidió en los últimos minutos. “Fue una final muy complicada; ahora estoy muy contento de jugar por España y espero hacerlo lo mejor posible”, afirmó Cone1996FC después de lograr un triunfo que le permitirá vestir la camiseta de la selección.

Cone se enfrentó en la finalísima de Xbox al jugador que había dejado fuera en semifinales a Zidane, que llegaba al último día de competición como gran favorito al ir sumando sus partidos por victoria desde la fase inicial de la competición. No obstante, el jugador canario de McDonald’s Riders no tuvo su día al fallar dos penaltis en semifinales que le dejaron sin opciones. En el otro partido de semifinales, Fer22 fue quien se quedó en la orilla y no pudo luchar por el premio final después de haber dejado fuera de competición en cuartos al único jugador amateur en liza, Carlosvm95. Otros grandes nombres de la escena competitiva que cayeron en cuartos fueron Trasgu, KingRicar4 y Lewiskiller.

Los dos representantes, H1dalgo y Cone1996FC, recibirán próximamente por parte de Adidas la camiseta oficial de la selección española de eFootball con la que disputarán la FIFAeNations Cup 2021 y buscarán el título mundial. El clasificatorio, al igual que como ocurrió en la eCopa RFEF celebrada entre enero y marzo, ha deparado un elevado nivel de juego, con eliminatorias muy reñidas, mucha emoción, goles y sorpresas.