Mireia Belmonte: “Estoy bien, me recupero poco a poco de mi lesión”

La nadadora española Mireia Belmonte confesó que se encuentra “bien y motivada” y recuperándose “poco a poco” de su lesión en el hombro para afrontar en Tokio a su mejor nivel sus cuartos Juegos, “diferentes” por la pandemia, pero donde “el espíritu es el mismo”. ”Estoy bien, me estoy recuperando poco a poco de mi lesión del hombro, y estoy muy contenta y motivada porque ya voy dando ‘pasitos’ poco a poco. Ya estoy con la mente en los Juegos, y estoy con ilusión y ganas”, expresó Mireia Belmonte durante un acto en el Comité Olímpico Español (COE) donde acudió como embajadora del Banco Santander a la presentación del convenio de colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de acciones sostenibles.

La de Badalona, cuádruple medallista olímpica y que el próximo mes de mayo afrontará los Europeos en Budapest, reconoció que los de Tokio serán unos “Juegos diferentes” por culpa de la pandemia. “No estamos acostumbras a tantas restricciones como supongo que habrá”, remarcó. ”Pero en unos Juegos el espíritu que tienes es el mismo y siempre está ahí. Vas a competir por tu país, a dar lo mejor y a demostrar todo lo que has entrenado y lo que vales. Además, está el sentimiento y el orgullo de representar a tu país”, afirmó la catalana.

Por su parte, Alejandro Blanco, presidente del COE, se deshizo en elogios hacia la nadadora a la que ve “espectacular” de cara a la cita olímpicos. “Has ganado cuatro medallas olímpicas y todas las medallas del mundo, eres una leyenda mundial, y ahora vas a ganar una gran medalla que es la de recuperarse y competir”, comentó. ”Cuando vayas a Tokio, vas a ir a ganar, no a ser tercera, y eso es lo que la gente va a ver, que no tienes límite, barreras ni récords que no puedes superar. La sociedad es consciente de que no eres una deportista normal, que eres excepcional, que lo ha conseguido todo y sigue luchando por conseguir todo”, añadió.

El dirigente remarcó que ve "el brillo" en los ojos de Mireia Belmonte. "Mireia, eres demasiado importante para el deporte español y todos estamos contigo cuando ganes o no, queremos que consigas lo mejor más allá de una medalla", sentenció.

Posteriormente, la nadadora española, el presidente del COE, y Felipe Martín, director de Patrocinios, Eventos y RRSS de Banco Santander, procedieron a pulsar el botón que puso en funcionamiento la cuenta atrás hacia Tokyo 2020 en la sede olímpica, y situada en 92 días