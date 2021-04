Lo que dijo Koeman al cuarto árbitro para que lo expulsaran

“No me he equivocado, según el acta del árbitro he faltado el respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto. Que me diga cuáles son las palabras que he usado, ninguna de ellas ha sido fea”, dijo Ronald Koeman en Movistar + tras la derrota contra el Granada, en la que vio tarjeta roja de forma fulminante poco después del empate de Machís, que Jorge Molina convertiría en victoria para los andaluces. Después, esto es lo que ponía en el acta de González Fuertes: “En el minuto 66 el técnico Koeman , Ronald fue expulsado por el siguiente motivo: Tras haber sido advertido por sus observaciones, se dirigió nuevamente al cuarto árbitro en los siguientes términos: ‘Vaya personaje’”.

Por otro lado, el entrenador holandés reconoció que la derrota había sido una gran “decepción”. “Analizando los dos goles en contra ha habido una falta de concentración en defender. No hemos estado acertados en defender bien y cerrar los espacios y eso nos ha costado el partido”, opinó. “Ahora hay que levantar la moral, analizar los errores y preparar el partido del domingo contra el Valencia, que va a ser crucial”.

Después llega el duelo directo contra el Atlético, pero al perder contra el Granada el Barcelona también es superado ahora en la clasificación por el Real Madrid, aunque están empatados a puntos. Le tiene ganando el “gol average”.