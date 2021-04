Dos partidos de sanción a Koeman: no estará en el banquillo ni contra el Valencia ni contra el Atlético

El partido contra el Granada se convirtió en un día negro para el Barcelona. Se podía poner líder y después de perder 1-2 terminó la jornada en tercera posición, por detrás del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Ya no depende de sí mismo para ser campeón de Liga. Una de las imágenes de ese tortazo fue la de su entrenador, Koeman, en la grada hablando por teléfono para dar instrucciones después de ser expulsado. No ha tardado en conocer su sanción por esa roja: dos partidos. Por tanto, no estará en el banquillo ni el domingo contra el Valencia ni el sábado siguiente ante el Atlético de Madrid, la jornada que apuntaba a decisiva, aunque el propio entrenador holandés lo avisó: “Si no ganamos los dos anteriores, no será decisivo”. Y el primero lo perdieron.

La sanción a Koeman es en aplicación del artículo 117 de Código Disciplinario, que habla de “actitudes de menosprecio o desconsideración a los árbitros, directivos o autoridades deportivas”. Según el acta del árbitro González Fuertes, el preparador azulgrana fue expulsado por: “En el minuto 66 el técnico Koeman , Ronald fue expulsado por el siguiente motivo: Tras haber sido advertido por sus observaciones, se dirigió nuevamente al cuarto árbitro en los siguientes términos: ‘Vaya personaje’”. El entrenador se defendió después: “No me he equivocado, según el acta del árbitro he faltado el respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto. Que me diga cuáles son las palabras que he usado, ninguna de ellas ha sido fea”.

El Barcelona ha recurrido la sanción