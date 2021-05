Así será la operación salida del Real Madrid en el próximo mercado de verano

En aquella ya famosa rueda de prensa en la que Zidane se puso serio y reivindicó el valor de su plantilla, reconoció también que este verano habrá que afrontar una renovación del grupo que incluye, evidentemente, la operación salida. En ese momento pidió paciencia y crédito para los que están, al mismo tiempo que admitía la necesidad de cambiar bastantes caras. Y para que lleguen nuevos futbolistas tienen que irse otros, algo que no va a ser fácil desde el punto de vista sentimental porque el adiós va a afectar a jugadores que llevan mucho tiempo vestidos de blanco.

Pero la alta competición no entiende de afectos y este curso ha demostrado que hay clásicos de esta época dorada en la Champions a los que se les ha acabado el recorrido. Empezando por Marcelo, el mejor lateral izquierdo del mundo muchas temporadas, un emblema del madridismo, que ha levantado 22 títulos con esta camiseta y que tendrá que buscar un destino. Su físico ha dicho basta y después de quince temporadas puede dejar libre ese dorsal 12 que lleva pegado a la piel. Sólo ha disputado 17 partidos, porque hasta Zidane, que no puede tener más fe y aprecio por el brasileño, es consciente de que no tiene cuerda para mucho más. En Stamford Bridge el Madrid necesitaba alguien de su perfil para mejorar a Mendy en ataque, y Marcelo ni apareció por el césped.

Lo mismo le sucede a Isco, que después de 332 partidos con el Real Madrid, ahora mismo no es capaz de influir en los partidos con esa segunda unidad. En su caso, ambas partes tienen más o menos claro que el ciclo se ha terminado y que para los dos lo mejor es separar sus caminos. Tiene contrato hasta junio de 2022, así que este verano sería el momento ideal para sacar algo de dinero por su venta.

Odriozola debería haber evitado que Zizou tuviera que recurrir a Vinicius para jugar de carrilero en Londres, pero el nivel del ex de la Real Sociedad no es suficiente ahora mismo para que el técnico confíe en él. Y si no puedes estar en esos días grandes, lo mejor es buscar una salida, ya sea en forma de cesión o de venta. Llegó convencido de que le disputaría el puesto a Carvajal y resulta que en ningún momento ha podido borrar esa sensación de no dar el nivel necesario.

El nombre más sonoro en la rampa de salida es el de Varane, que despeja hacia adelante cada vez que le cuestionan por su futuro. Tiene contrato hasta 2022 y ya en alguna ocasión sintió que quería salir. Con el despertar de Militao, el club ve bien su venta, ya que sí podría ser un traspaso cuantioso para cuadrar cuentas y traer a alguno de los centrales que están en el punto de mira.