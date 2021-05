Real Madrid-Villarreal y Eurovisión, el surrealista lío de la última jornada de LaLiga

Los encuentros en los que se dilucidará el título, la clasificación europea y la permanencia se disputarán el próximo domingo a partir de las 18.00 horas.

Los encuentros Valladolid-Atlético de Madrid, Real Madrid-Villarreal, Celta-Betis, Huesca-Valencia, Osasuna-Real Sociedad y Elche-Athletic se jugarán a dicha hora en horario unificado dado que en todos hay una de las tres circunstancias en juego. Es decir, que el Villlarreal, que juega el miércoles la final de la Liga Europa no puede jugar el sábado: “Orgulloso del trabajo y el juego del equipo y feliz por la victoria con nuestra gente! Quedan 2 finales! Por cierto, ojalá todo el fútbol español remase en la misma dirección xq el Villarreal es el único q puede ganar un título europeo y ha quedado claro que no nos van a ayudar”, ha escrito Dani Parejo.

Según el Villarreal, la excusa de LaLiga es inaudita: “No nos adelantan el partido frente al Real Madrid por no coincidir con Eurovisión”, ha asegurado Fernando Roig, director ejecutivo del club. “Es una falta de respeto, pero intentaremos competir de cualquier manera.”

Se juegan a la misma hora todos los partidos en los que puede haber algo en juego, para intentar que no haya ventaja para nadie, como ha sucedido en esta jornada. Pero en el club valenciano no entienden que no lleven los duelos importantes de la jornada al sábado y así tener un día más para preparar la importantísima final de la Europa League contra el Manchester United.

La última jornada comenzará a las 21.00 horas del viernes con el Levante-Cádiz, mientras que el sábado habrá otros dos encuentros en los que no hay nada en juego:, Granada-Getafe (18.30) y Sevilla-Alavés (21.00).

- Programa de la 38ª y última jornada

. Viernes 21

21.00 Levante-Cádiz

. Sábado 22:

18.30 Granada-Getafe

21.00 Sevilla-Alavés

. Domingo 23:

18.00 Celta-Betis

18.00 Huesca-Valencia

18.00 Osasuna-Real Sociedad

18.00 Eibar-Barcelona

18.00 Real Madrid-Villarreal

18.00 Valladolid-Atlético de Madrid

18.00 Elche-Athletic

EFE