El comunicado del Real Madrid por el fallecimiento del ex barcelonista Francesc Arnau

El repentino fallecimiento de Francesc Arnau, director deportivo del Real Oviedo y ex jugador del Barcelona y del Málaga, ha dejado consternado al mundo del fútbol. Sólo tenía 46 años. Las muestras de condolencia se han multiplicado y una de ellas ha sido del Real Madrid. “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Francesc Arnau, director deportivo del Real Oviedo y exjugador del F. C. Barcelona y del Málaga C. F. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a todos sus familiares y seres queridos y a todos sus clubes”, dice el conjunto blanco en un comunicado.

Comunicado oficial: fallecimiento de Francesc Arnau.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2021

Arnau estaba planificando el nuevo curso para el Real Oviedo después de haber logrado la salvación en una temporada complicada. Como futbolista, creció en la cantera del Barcelona, llegando hasta el primer equipo, con el que disputó 32 partidos y conquistó la Liga de 1999. Fue 13 veces internacional con España sub 21, selección con la que se proclamó campeona de Europa de la categoría en 1998 siendo el portero titular. En ese equipo entrenado por Iñaki Saez compartió equipo con futbolistas como Guti, Valeron, Míchel Salgado, García Calvo, Ito, Salva Ballesta... Después del Barcelona, fue fichado por el Málaga en el verano de 2001 a cambio de 2,1 millones, y allí se retiraría en 2011 después de haber disputado 137 encuentros con el conjunto andaluz. Tras colgar los guantes pasó por la cantara del Málaga y llegó a ser director deportivo, puesto que ocupaba desde 2019 en el Oviedo.