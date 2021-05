Puado se viste de héroe para España

Fútbol

Un penalti de Hugo Guillamón en el descuento amenazó con apartar a España del camino que conduce al título europeo sub’21. Ivanusec marcó desde los once metros cuando la selección española ya pensaba en las semifinales. Igualó el resultado, pero no hundió los ánimos del equipo español, que siguió buscando el gol en los treinta minutos del tiempo extraordinario como si no hubiera pasado nada, como si todo volviera a empezar.

Y Puado volvió a marcar como si no hubiera valido el gol que había marcado en la segunda parte y que parecía conducir ya a España hasta las semifinales de la Eurocopa sub’21. El delantero del Espanyol, remató con un gran giro de tobillo el pase de Bryan Gil desde la izquierda. Puado había entrado en la segunda mitad para dar más agilidad a la delantera española y encontró lo que buscaba el seleccionador, Luis de la Fuente, cuando lo mandó entrar en lugar de Fer Niño.

Se marchaba un campeón de la Liga Europa y entraba un ganador de la Segunda División española. Es un jugador versátil Puado, que lo mismo pone el pie para rematar el pase del extremo en el área pequeña que llega hasta la línea de fondo para dar un pase atrás que espera la llegada de un compañero. como hizo con Yeremi Pino, aunque el delantero del Villarreal mandó la pelota por encima del larguero.

Con el tanto de Puado España se sintió más cómoda ante Croacia, que contaba con varios futbolistas que participarán a partir de la semana que viene con la absoluta en la Eurocopa. De la Fuente, en cambio, ha perdido a cuatro futbolistas por la convocatoria de Luis Enrique, pero no se nota en el juego del equipo. Incluso futbolistas importantes como Cucurella y Gonzalo Villar comenzaron en el banquillo.

No hay ninguna selección que se sienta tan cómoda en el torneo sub’21 como España, que ha llegado a Eslovenia dispuesta a defender el título con honor. Pero llegó la desgracia al borde del final.

Una desgracia que no se consumó en parte por el acierto de Luis de la Fuente en la dirección del equipo. Los cambios funcionaron y Cucurella levantó la cabeza y alargó la pierna para ver la carrera de Puado, que arrancó desde su campo para definir de manera extraordinaria. Llegó hasta el área, encaró al portero, que le cerró el ángulo, pero lo dejó tirado en el suelo y marcó con un potente disparo a la escuadra para evitar que los defensas croatas se cruzaran en su camino hacia el gol.

España había sabido conservar la calma tras el empate croata y recibió el premio que esperaba. La Roja ya está en semifinales. El último obstáculo antes de la final llega el jueves. La posibilidad de repetir el título está más cerca para la Roja.