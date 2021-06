“Eriksen murió y después resucitó”

Fútbol

«Respiraba y le sentí el pulso, pero de repente no hubo más latidos. Estaba muerto y después resucitó». Así explica el médico de la selección danesa, Morten Boesen, lo sucedido con Christian Eriksen, que se desplomó sobre el césped durante el Dinamarca-Finlandia. «Hicimos reanimación cardiaca. Fue un paro cardiaco», añade el doctor.

El jugador danés tuvo suerte de sufrir el desplome en un evento de máximo nivel, con todos los medios necesarios para salvarlo. La utilización del desfibrilador resultó fundamental para que regresara a la vida. «Fue completamente decisivo», dice Boesen. «El tiempo desde que sucede hasta que recibe la atención médica es un factor crítico y ese periodo fue muy corto. Eso fue decisivo», explica el médico de la selección danesa, que no se atreve a dar muchos más detalles respecto a las posibilidades de recuperación del jugador.

«No soy cardiólogo, así que los detalles sobre lo que va a pasar se los dejo a los expertos», asegura Boesen. «No tenemos una explicación de por qué sucedió. Por el momento no puedo responder a esa pregunta», dice. El futbolista se encuentra bien, estable, y las pruebas que se le han efectuado hasta el momento no han detectado nada anormal en su corazón.

El médico de la selección danesa compareció en conferencia de prensa junto al seleccionador, Kasper Hjulmand, y el director deportivo, Peter Moller. «Dijo que no recordaba mucho, pero que estaba más preocupado por nosotros, típico de Christian, que por él. Es un gran jugador, pero es una gran persona también. Fue bueno verle una sonrisa», reconoce Hjulmand.

Para el técnico danés la decisión de retomar el partido no fue apropiada. «Fue incorrecto tomar la decisión en este caso. Los jugadores estaban en estado de ‘shock’ y no sabían si habían perdido a su amigo», reconoce. «Tengo la sensación de que no deberíamos haber jugado. Fue una decisión muy difícil y un mensaje difícil, pero estoy realmente orgulloso de ser el entrenador de un equipo que respondió como lo hizo», asegura.

«La decisión la tomaron los responsables. Nadie debería culpar a los jugadores. No sentí ninguna presión por parte de la UEFA, pero no estoy seguro de que haya sido la decisión correcta jugar el partido», asume el director deportivo de la selección danesa, Peter Moller.

Eriksen ha recibido el apoyo de todo el mundo del fútbol, incluido el seleccionador español, Luis Enrique. «Mandamos un fuerte abrazo a Eriksen, a su familia y compañeros, le deseamos una pronta recuperación y esperamos verle pronto recuperado en los terrenos de juego, que es su sitio natural», afirmó el preparador español antes de comenzar su conferencia de prensa.