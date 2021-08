Así está el futuro de Cristiano Ronaldo tras pedir ser suplente con la Juventus

Fútbol

El portugués Cristiano Ronaldo comienza como suplente este domingo el primer partido del Juventus en la temporada 2021-2022 de la Serie A italiana, en el campo del Udinese, por decisión del técnico Massimiliano Allegri después de que, según el periodista Fabrizio Romano, el futbolista portugués se lo pidiera porque quiere buscar una salida y no seguir en la Juventus.

Cristiano se quedó fuera del 4-3-3 alineado por Allegri, en el que el tridente ofensivo está formado por el español Álvaro Morata, el argentino Paulo Dybala y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

El delantero portugués, máximo artillero de la última Serie A con 29 goles, vivió un verano en el centro de la atención mediática por su posible adiós al Juventus, aunque Allegri informó en la rueda de prensa de la víspera de que CR7 le confirmó su continuidad en Turín.

“Cristiano siempre se ha entrenado bien. Leí los rumores en los diarios, pero su voluntad de irse del Juventus nunca existió. A mí me dijo que se queda en el Juventus, así aclaramos el tema”, dijo Allegri el sábado. Nedved, vicepresidente del club italiano lo confirmó: “Fue una decisión compartida con el jugador, es normal que al comienzo de la temporada las condiciones no son las mejores”, afirmó Nedved a “Dazn” en los prolegómenos de la visita de su equipo al Udinese, en la primera jornada de la Serie A. Preguntado sobre si puede confirmar que Cristiano seguirá en el Juventus este año, Nedved no tuvo dudas: “Absolutamente sí”.

Pero cada vez parece más claro que Ronaldo quiere marcharse de la Juve. Ya le han dicho dos veces públicamente que la puerta del Real Madrid está cerrada. Está sonando mucho la del PSG, pero la única y muy remota posibilidad es que Mbappé dejase el club francés para fichar por el Real Madrid, y aún así, tampoco estaría claro su traspaso.