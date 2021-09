El durísimo ataque del PSG a Tebas y LaLiga española, con “deudas insostenibles”

Fútbol

El PSG ha escrito una durísima carta contra Javier Tebas, cansado de los ataques del presidente de LaLiga a la politica de fichajes de club francés u para protestar por sus “declaraciones insultantes y difamatorias” sobre el club de propiedad qatarí.

Tebas aseguró que el PSG se beneficia de la financiación estatal, seguidas de nuevas críticas al club por el fichaje de Lionel Messi por el Barcelona “El PSG parece la liga de las leyendas dada la edad de algunos jugadores”, dijo Tebas-

“Usted está. atacando directa e irrespetuosamente a los jugadores, simplemente porque decidieron dejar su competición, mientras que al mismo tiempo ha estado aprovechando al máximo el tener a estos jugadores más grandes del mundo en la promoción de su Liga hasta hace muy poco”, escribió el PSG a través de su director general, Victoriano Melero. “Sus comentarios sobre la edad de estos jugadores no sólo insultan su papel pasado y actual en la definición, sino también a los millones de aficionados de todo el mundo que los idolatran”.

Messi fue el máximo goleador en su última temporada en la Liga, con 30 goles, y el Barcelona acabó en segunda posición. El hecho de que el Barcelona no pudiera cumplir con la normativa financiera de la Liga por la cuantía de su masa salarial fue lo que provocó que Messi tuviera que marcharse en agosto.

El PSG reprochó a Tebas haber adoptado una “estrategia que favorece la expansión económica de LaLiga sin contar con la normativa financiera interna” que la liga francesa introdujo anteriormente. “Ahora es públicamente conocido que algunos clubes españoles y su Liga se enfrentan a niveles insostenibles de deuda después de una flagrante mala gestión “por no hablar de la forma en que se ha financiado el fútbol español en la última década, incluso por el Estado”.

No para ahí la carta: “Una y otra vez, te permites atacar públicamente a la Liga Francesa, a nuestro club, a nuestros jugadores -junto con los de otros clubes- y a los aficionados al fútbol francés y haces constantemente declaraciones insultantes y difamatorias insinuando que no nos ajustamos al reglamento financiero del fútbol, entre otras afirmaciones sin fundamento. El PSG defiende que no hace nada ilegal: “Año tras año.cumplimos con la normativa de la UEFA y de Francia”.

Además a Liga Francesa de Fútbol (LFP) respondió este miércoles duramente al presidente de LaLiga española, Javier Tebas, quien había denunciado este martes el incumplimiento del juego limpio financiero del PSG, y dijo “no tolerar lecciones sobre control financiero”.

“No tenemos ninguna lección que recibir sobre el control financiero de los clubes. Lo que es incontestable es que la LFP (francesa) ha sido un motor en el ámbito europeo con la creación de la DNCG (que vigila a los clubes de fútbol)”.