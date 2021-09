Real Madrid-Villarreal, en directo: Sorpresas y sin Hazard en el once de Ancelotti

Real Madrid

El cuadro blanco, líder de la Liga, recibe en el Santiago Bernabéu al Villarreal con varias bajas por lesión. El técnico italiano no quiere forzar tampoco en un mes apretado de partidos, con las primeras jornadas de la Liga de Campeones.

El once de Ancelotti tiene varias sorpresas: Courtois, Valverde, Militado, Alaba, Nacho, Casemiro, Modric, Asensio, Rodrygo, Benzema, Vinicius