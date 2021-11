Lección de Hamilton a Verstappen, Red Bull, FIA…

El final de temporada que le espera a la F1 en 2021 puede resultar histórico. El duelo entre Hamilton y Verstappen, a falta de tres carrera para terminar, promete convertirse en un capítulo muy importante en este deporte y todo se resolverá, probablemente, en el último asalto. Hamilton y Mercedes supieron sobreponerse a todos los inconvenientes que sufrieron desde el viernes (cambio de motor, sanción de cinco posiciones, castigo de la FIA por no cumplir la reglamentación del alerón trasero, etc) y hoy terminaron la carrera en lo más alto del podio. Sí, el inglés salió ayer último en la carrera sprint, remontó 15 puestos, perdió otros cinco en parrilla y hoy, a lo bestia, escaló hasta el primer lugar como sólo unos cuantos elegidos en el mundo pueden hacer. Fue una carrera con poco recorrido estratégico pero cuando llegó la hora de la verdad Hamilton fue implacable. Tardó algunas vueltas en superar a Verstappen y cuando lo hizo el de Red Bull ya no pudo hacer más. El ritmo del Mercedes fue arrollador, abrumador, demoledor… Nadie pudo con un piloto que arrancó el décimo en parrilla de salida y de paso, el inglés dejó una impronta increíble. Avisó a sus rivales que será complicado doblegarle. La victoria de hoy será clave en el resultado final. En la batalla por la corona.

Por su parte, Carlos Sainz, a pesar de salir en tercera posición, no pudo mantener el ritmo y acabó 6º. Alonso, que batalló como siempre, cruzó la línea de meta en 9º plaza.